Анохин рассказал о ремонтируемых учреждениях культуры в Смоленской области

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о том, как в регионе обновляют учреждения культуры, эти работы ведутся в рамках национального проекта "Семья".

"Важно, чтобы жители разного возраста могли заниматься творчеством, развивать свои таланты и проводить свободное время интересно", – написал Анохин в канале на платформе "Макс".

В Починковском муниципальном округе завершился капитальный ремонт районного культурно-досугового центра. В 2025 году на первом этапе был произведен ремонт кровли, фасада здания, входной группы, подсобных и вспомогательных помещений. В 2026 году обновили внутренние помещения – зрительный зал, фойе, кабинеты второго этажа и межэтажные лестничные марши. Кроме того, в рамках партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины" приобрели новые театральные кресла.

В Ельнинском районном централизованном культурно-досуговом центре идет первый этап капитального ремонта. Сейчас строители приводят в порядок фасад, отмостку, цоколь и крыльцо, большая часть работ уже выполнена. На следующий год запланирован второй этап – ремонт внутренних помещений.

Ремонт идет и в Сафоновской детской художественной школе имени В.М. Кириллова. Готовность объекта – 50%. Здесь обновляют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и внутренние залы. После завершения первого этапа ремонтных работ в сентябре на базе учреждения откроется Школа креативных индустрий. В ней будут работать студии дизайна, фото- и видеопроизводства, трехмерной графики и анимации.