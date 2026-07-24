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Анохин рассказал о ремонтируемых учреждениях культуры в Смоленской области - РИА Новости, 24.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:27 24.07.2026 (обновлено: 21:29 24.07.2026)
Анохин рассказал о ремонтируемых учреждениях культуры в Смоленской области

Василий Анохин рассказал о ремонте учреждений культуры в Смоленской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о том, как в регионе обновляют учреждения культуры, эти работы ведутся в рамках национального проекта "Семья".
"Важно, чтобы жители разного возраста могли заниматься творчеством, развивать свои таланты и проводить свободное время интересно", – написал Анохин в канале на платформе "Макс".
В Починковском муниципальном округе завершился капитальный ремонт районного культурно-досугового центра. В 2025 году на первом этапе был произведен ремонт кровли, фасада здания, входной группы, подсобных и вспомогательных помещений. В 2026 году обновили внутренние помещения – зрительный зал, фойе, кабинеты второго этажа и межэтажные лестничные марши. Кроме того, в рамках партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины" приобрели новые театральные кресла.
В Ельнинском районном централизованном культурно-досуговом центре идет первый этап капитального ремонта. Сейчас строители приводят в порядок фасад, отмостку, цоколь и крыльцо, большая часть работ уже выполнена. На следующий год запланирован второй этап – ремонт внутренних помещений.
Ремонт идет и в Сафоновской детской художественной школе имени В.М. Кириллова. Готовность объекта – 50%. Здесь обновляют кровлю, фасад, инженерные коммуникации и внутренние залы. После завершения первого этапа ремонтных работ в сентябре на базе учреждения откроется Школа креативных индустрий. В ней будут работать студии дизайна, фото- и видеопроизводства, трехмерной графики и анимации.
В этом году завершен ремонт краеведческого музея в Новодугине, а также ремонт кровли библиотеки в Демидове. До конца 2026 года в рамках нацпроекта "Семья" в регионе также закончится ремонт Дома культуры "Шарм" в Смоленске, Велижского Дома культуры, Боголюбовского сельского Дома культуры в Холм-Жирковском округе, Глинковского краеведческого музея, библиотек в Ельне и Починке.
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Анохин: детский патриотический центр "Орленок" открылся в Смоленске
15 июля, 20:57
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
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