В Анапе 97 пляжей получили разрешение на открытие

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"На береговой линии общей протяженностью около 12 километров песок уложен слоем толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано", - добавили в правительстве.