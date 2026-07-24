В Анапе 97 пляжей получили разрешение на открытие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Анапе 97 пляжей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие.
- Еще 7 пляжей в Анапе проходят экспертизу.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 97 пляжа в Анапе, еще 7 проходят экспертизу, сообщает правительство РФ.
Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 97 пляжей, еще 7 проходят экспертизу", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. В том числе, на пострадавших от мазута пляжах Анапы завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка.
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"На береговой линии общей протяженностью около 12 километров песок уложен слоем толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано", - добавили в правительстве.
Там отметили, что на космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.
Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 767 человек и 189 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.