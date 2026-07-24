Министр энергетики Венгрии отправил в отставку директора АЭС "Пакш-2"

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика, как не раз подчеркивало руководство страны, является способом обеспечить свою энергетическую безопасность.