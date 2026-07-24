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Министр энергетики Венгрии отправил в отставку директора АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 24.07.2026
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13:53 24.07.2026
Министр энергетики Венгрии отправил в отставку директора АЭС "Пакш-2"

Иштван Капитань отправил в отставку директора АЭС "Пакш-2" Гергея Якли

© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань отправил в отставку Гергея Якли, генерального директора компании Paksi Atomerőmű Zrt., отвечающего за реализацию проекта АЭС «Пакш-2».
  • Нового руководителя АЭС представят в пятницу вечером.
БУДАПЕШТ, 24 июл - РИА Новости. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил, что отправил в отставку гендиректора компании Paksi Atomerőmű Zrt., отвечающего за реализацию проекта АЭС "Пакш-2", Гергея Якли.
"Сегодня днем я уволил генерального директора АЭС "Пакш-2" Гергея Якли", - сообщил Капитань на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Он добавил, что представит нового руководителя АЭС в пятницу вечером.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика, как не раз подчеркивало руководство страны, является способом обеспечить свою энергетическую безопасность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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