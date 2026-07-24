ЗАЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев

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"За вчерашний день, 23 июля, было несколько ударов по социальной инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, город без света, город без воды, сама станция находится в достаточно рисковой зоне энергоснабжения, подача электричества осуществляется лишь по одной линии", - заявил Лихачев.