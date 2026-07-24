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ЗАЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев - РИА Новости, 24.07.2026
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ЗАЭС находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев

Лихачев: ЗАЭС, несмотря на удары ВСУ, находится в безопасном состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, радиационный фон и работа всех систем станции в «зеленой зоне».
  • По словам Лихачева, город, в котором находится Запорожская АЭС, остался без света и воды, а подача электричества на станцию осуществляется лишь по одной линии.
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Запорожская АЭС, несмотря на удары ВСУ, в безопасном состоянии, радиационный фон и работа всех систем станции в "зеленой зоне", заявил журналистам в пятницу генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
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"За вчерашний день, 23 июля, было несколько ударов по социальной инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, город без света, город без воды, сама станция находится в достаточно рисковой зоне энергоснабжения, подача электричества осуществляется лишь по одной линии", - заявил Лихачев.
При этом он подчеркнул, что "несмотря на все это, станция в безопасном состоянии, радиационный фон, работа всех систем станции в "зеленой зоне", это подтверждают и представители миссии МАГАТЭ, которая продолжает свою деятельность на площадке".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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