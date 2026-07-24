Лидер АдГ прокомментировала кадровые перестановки Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о перестановках в федеральном правительстве.
- Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель считает, что эти перестановки усугубляют хаос в Германии.
- Она выступила за проведение новых федеральных выборов в стране.
БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перестановках в федеральном правительстве лишь усугубляет хаос в Германии, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Мерц в пятницу объявил о рокировках в кабмине ФРГ. Главой ведомства канцлера после перехода в бундестаг Торстена Фрая станет министр здравоохранения Нина Варкен, вместо нее минздрав возглавит генсек ХДС Карстен Линнеманн. Кроме того, статс-секретарь министерства цифровизации Филипп Амтор будет назначен госминистром по связям с землями.
"Мерц хотел добиться крупного успеха за счет перестановок в кабинете министров, но вместо этого породил еще больше хаоса", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х.
По ее мнению, на фоне острых вызовов, с которыми сталкивается в настоящее время Германия, немецкий политический истеблишмент занят исключительно внутренними кадровыми вопросами. В этой связи она выступила за проведение в стране новых федеральных выборов.
"Германии нужны новые выборы", - резюмировала Вайдель.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.