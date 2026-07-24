Лидер АдГ прокомментировала кадровые перестановки Мерца

БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о перестановках в федеральном правительстве лишь усугубляет хаос в Германии, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

По ее мнению, на фоне острых вызовов, с которыми сталкивается в настоящее время Германия, немецкий политический истеблишмент занят исключительно внутренними кадровыми вопросами. В этой связи она выступила за проведение в стране новых федеральных выборов.