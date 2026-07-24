"А.Страхование" запустила программы страхования заемщиков

МОСКВА, 24 июл – пресс-служба ООО "А.Страхование". Для клиентов, оформляющих кредит, "А.Страхование" разработала программы страховой защиты, они позволяют заранее определить, в каких ситуациях можно рассчитывать на выплату или медицинскую поддержку.

Что входит в программы страхования заемщиков

Программы страхования "А.Страхование" могут предусматривать несколько видов защиты. Конкретный перечень рисков, страховая сумма, стоимость, срок действия и порядок обращения указываются в договоре страхования.

Это могут быть защита на случай ухода из жизни, госпитализации после перенесенного инфаркта или инсульта, при наличии онкологии, а также организации медицинской помощи.

Какие риски может покрывать полис

Программа охватывает несколько групп страховых случаев. По рискам смерти, инвалидности 1-й группы, а также смерти в результате авиакатастрофы, кораблекрушения или железнодорожной катастрофы выплата может достигать 100% страховой суммы. При инвалидности 2-й группы размер определяется условиями страхования.

Выплата при безработице начисляется за каждый день подтвержденного статуса — до 0,1% страховой суммы. Если безработный является пенсионером, то для него размер будет меньше — до 0,05% для пенсионеров. Максимум — 30 тысяч рублей в месяц. Обязательные условия — подтвержденное отсутствие работы, минимум шесть месяцев стажа у последнего работодателя и не менее 12 месяцев общего трудового стажа.

В медицинскую часть входит ДМС — организация обследований, лечения, дистанционных консультаций, наблюдения и реабилитации. Также защита может распространяться на возникновение расходов по кредиту или займу при увеличении процентной ставки в случаях, предусмотренных условиями страхования.

Защита жизни, здоровья и медицинская поддержка

Программы страховой защиты предусматривают один из следующих вариантов:

денежная выплата при событии, которое признано страховым по договору. Такой порядок может применяться при рисках, связанных с жизнью, инвалидностью или госпитализацией при инфаркте или инсульте, либо если у застрахованного лица поставлен диагноз "онкология";

ДМС-направление работает как доступ к медицинским услугам по программе. Застрахованный может обратиться за консультацией терапевта или профильного специалиста, сдать анализы, пройти инструментальные обследования и лечебные процедуры, получить дистанционное наблюдение, помощь при впервые выявленном онкологическом заболевании. Расчеты проводятся в пределах условий страхования с медицинскими или сервисными организациями.

Как получить выплату

Порядок подачи заявления определяется конкретной ситуацией и условиями, указанными в страховом договоре. При рассмотрении обращения страховая компания проверяет действительность полиса, представленные документы, обстоятельства события и возможные ограничения по программе страхования. Право на получение страховой суммы может быть у самого заемщика, членов его семьи или иного выгодоприобретателя, если такой порядок закреплен в договоре.

Когда страхователь передает полный пакет необходимых документов, страховая компания проводит проверку и выносит решение по обращению. Перечисление средств обычно занимает до 15–20 календарных дней с момента получения всех требуемых бумаг.

Кому подойдет полис

Продукт подойдет заемщикам, которые хотят заранее предусмотреть финансовую защиту на период действия кредита. Страховые продукты "А.Страхование" позволяют выбрать подходящий вид защиты с учетом суммы кредита, срока договора, возраста застрахованного лица и перечня рисков. Перед тем как купить полис, стоит сравнить условия, цену и порядок получения поддержки.

Более детальную информацию можно получить на официальном сайте "А.Страхование" или у специалистов горячей линии.