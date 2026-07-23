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Систему ЖКХ иркутского Бодайбо, где зимой вводили режим ЧС, восстанавливают - РИА Новости, 23.07.2026
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:53 23.07.2026
Систему ЖКХ иркутского Бодайбо, где зимой вводили режим ЧС, восстанавливают

Систему ЖКХ иркутского Бодайбо, где зимой был введен режим ЧС, восстанавливают

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРемонт труб
Ремонт труб - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы системы водо- и теплоснабжения ведутся в Бодайбо, где зимой из-за промерзания водовода был введен режим ЧС, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вернулся из рабочей поездки в Бодайбо. Под его руководством было проведено выездное заседание областной КЧС. Также глава региона встретился с жителями домов, попавших зимой в зону ЧС из-за промерзания водовода.
Главные задачи выезда – посмотреть, что уже сделано и что делает муниципалитет для подготовки к отопительному периоду, обсудить возникающие сложности, выработать пути их решения. До начала холодов в зоне ЧС, да и во всем городе, должны быть завершены все работы как на объектах инженерной инфраструктуры, так и в жилых домах. Еще одна крайне важная задача – получить обратную связь от жителей. В Бодайбо необходимо выстроить взаимодействие между жителями и местными администрациями.
"Началась прокладка трубопровода на улице Нагорной, проведены подготовительные работы. Идет восстановление размороженного водовода на улице Мира. Приступили к земляным работам по замене аварийных участков на улице Лыткинской. Поручил актуализировать мероприятия и сроки реализации плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов. Усилить аварийные бригады", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".
Он отметил, что особое внимание местной администрации необходимо уделить переселению жителей из ветхого и аварийного жилья и капитальному ремонту пострадавших в результате ЧС многоквартирных домов. Фонду капремонта Иркутской области он поручил еженедельно проводить встречи с жителями ремонтируемых домов.
"Продолжаю держать ситуацию на контроле. В еженедельном режиме, а при необходимости и в ежедневном, будем проводить заседания оперативного штаба. В августе планирую вновь посетить территорию", - добавил глава региона.
 
Иркутская областьЖКХБодайбоИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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