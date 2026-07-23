Систему ЖКХ иркутского Бодайбо, где зимой вводили режим ЧС, восстанавливают

ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы системы водо- и теплоснабжения ведутся в Бодайбо, где зимой из-за промерзания водовода был введен режим ЧС, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вернулся из рабочей поездки в Бодайбо. Под его руководством было проведено выездное заседание областной КЧС. Также глава региона встретился с жителями домов, попавших зимой в зону ЧС из-за промерзания водовода.

Главные задачи выезда – посмотреть, что уже сделано и что делает муниципалитет для подготовки к отопительному периоду, обсудить возникающие сложности, выработать пути их решения. До начала холодов в зоне ЧС, да и во всем городе, должны быть завершены все работы как на объектах инженерной инфраструктуры, так и в жилых домах. Еще одна крайне важная задача – получить обратную связь от жителей. В Бодайбо необходимо выстроить взаимодействие между жителями и местными администрациями.

"Началась прокладка трубопровода на улице Нагорной, проведены подготовительные работы. Идет восстановление размороженного водовода на улице Мира. Приступили к земляным работам по замене аварийных участков на улице Лыткинской. Поручил актуализировать мероприятия и сроки реализации плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов. Усилить аварийные бригады", - написал Кобзев в своем канале в "Максе".

Он отметил, что особое внимание местной администрации необходимо уделить переселению жителей из ветхого и аварийного жилья и капитальному ремонту пострадавших в результате ЧС многоквартирных домов. Фонду капремонта Иркутской области он поручил еженедельно проводить встречи с жителями ремонтируемых домов.