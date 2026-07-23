Житель Хабаровска получил 12,5 лет за спонсирование ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии за перевод денег на нужды вооруженных сил Украины.
- Мужчина в 2023 году уехал в другую страну и с ее территории перевел деньги администратору интернет-канала, который осуществлял сбор средств на закупку вооружения для ВСУ.
- Хабаровчанин осужден по статье 275 УК РФ (госизмена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству).
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей за перевод денег на нужды вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба судов Хабаровского края.
Судом установлено, что мужчина в 2023 году уехал в другую страну и с ее территории перевел деньги администратору интернет-канала, осуществляющего сбор денежных средств на закупку вооружения для ВСУ.
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"Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Отмечается, что хабаровчанин осужден по статье 275 УК РФ (госизмена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству).
В пресс-службе добавили, что суд учел все смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество с органами следствия, изобличение соучастников преступления и то, что преступление совершено впервые.
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