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Житель Хабаровска получил 12,5 лет за спонсирование ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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12:44 23.07.2026
Житель Хабаровска получил 12,5 лет за спонсирование ВСУ

Житель Хабаровска получил 12,5 лет и штраф в 100 тыс руб за спонсирование ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии за перевод денег на нужды вооруженных сил Украины.
  • Мужчина в 2023 году уехал в другую страну и с ее территории перевел деньги администратору интернет-канала, который осуществлял сбор средств на закупку вооружения для ВСУ.
  • Хабаровчанин осужден по статье 275 УК РФ (госизмена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству).
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей за перевод денег на нужды вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба судов Хабаровского края.
Судом установлено, что мужчина в 2023 году уехал в другую страну и с ее территории перевел деньги администратору интернет-канала, осуществляющего сбор денежных средств на закупку вооружения для ВСУ.
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"Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Отмечается, что хабаровчанин осужден по статье 275 УК РФ (госизмена в виде оказания финансовой помощи иностранному государству).
В пресс-службе добавили, что суд учел все смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество с органами следствия, изобличение соучастников преступления и то, что преступление совершено впервые.
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