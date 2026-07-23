Житель Хабаровска получил 12,5 лет за спонсирование ВСУ

"Осужденному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

В пресс-службе добавили, что суд учел все смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество с органами следствия, изобличение соучастников преступления и то, что преступление совершено впервые.