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Жена Драпатого активно использовала русский язык в соцсетях до 2020 года - РИА Новости, 23.07.2026
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10:57 23.07.2026
Жена Драпатого активно использовала русский язык в соцсетях до 2020 года

Жена Драпатого до июня 2020 г активно использовала русский язык в соцсетях

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена нового главкома ВСУ Драпатого до июня 2020 года активно размещала публикации на русском языке в соцсети.
  • В 2019 году парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Последний раз Драпатая делала публикацию на русском языке в июне 2020 года, сейчас на ее странице указано, что она использует украинский язык.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия Драпатая до июня 2020 года активно размещала на своей странице в соцсети Facebook* публикации на русском языке, выяснило РИА Новости.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году парламент страны принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
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До 2020 года жена Драпатая активно репостила рецепты на русском языке. "Из одного рецепта получаем целых два торта. И без выпечки. Класс!" - говорится в одной из ее публикаций. Есть и рецепты с необычными ингредиентами. "Готовим простое и вкусное блюдо из макарон и... туалетной бумаги! Думаете, это невозможно? Смотрите сами!" - написано в другой публикации. Помимо кулинарии, в сферу интересов Драпатой входит и забота о внешнем виде. "Стильный маникюр по актуальным тенденциям зимы", - гласит репост, посвященный красоте и женскому здоровью.
Видео, демонстрирующее комплекс упражнений с использованием дивана в качестве спортивного инвентаря, подписано: "Даже один раз в день, каждое упражнение повторить по десять раз - уже хорошо... Не ленись!" Наряду с русским языком Драпатая использует и украинский. В одной и публикаций она просит проголосовать за своего сына Ивана на творческом конкурсе. "Поддержите Ваню, проголосовав на странице ArtKids. Спасибо", - пишет Драпатая на украинском языке в комментариях под детским рисунком.
Последний раз Драпатая делала публикацию на русском языке в июне 2020 года. Сейчас на ее странице в соцсети указано, что она использует украинский язык.
Ранее РИА Новости выяснило, что Юлия Драпатая размещала в соцсетях издевательские картинки про Владимира Зеленского и поддерживала экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Зеленский 21 июля заявил, что назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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