Жена Драпатого активно использовала русский язык в соцсетях до 2020 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Жена нового главкома ВСУ Драпатого до июня 2020 года активно размещала публикации на русском языке в соцсети.

В 2019 году парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Последний раз Драпатая делала публикацию на русском языке в июне 2020 года, сейчас на ее странице указано, что она использует украинский язык.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия Драпатая до июня 2020 года активно размещала на своей странице в соцсети Facebook* публикации на русском языке, выяснило РИА Новости.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году парламент страны принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.

До 2020 года жена Драпатая активно репостила рецепты на русском языке. "Из одного рецепта получаем целых два торта. И без выпечки. Класс!" - говорится в одной из ее публикаций. Есть и рецепты с необычными ингредиентами. "Готовим простое и вкусное блюдо из макарон и... туалетной бумаги! Думаете, это невозможно? Смотрите сами!" - написано в другой публикации. Помимо кулинарии, в сферу интересов Драпатой входит и забота о внешнем виде. "Стильный маникюр по актуальным тенденциям зимы", - гласит репост, посвященный красоте и женскому здоровью.

Видео, демонстрирующее комплекс упражнений с использованием дивана в качестве спортивного инвентаря, подписано: "Даже один раз в день, каждое упражнение повторить по десять раз - уже хорошо... Не ленись!" Наряду с русским языком Драпатая использует и украинский. В одной и публикаций она просит проголосовать за своего сына Ивана на творческом конкурсе. "Поддержите Ваню, проголосовав на странице ArtKids. Спасибо", - пишет Драпатая на украинском языке в комментариях под детским рисунком.

Последний раз Драпатая делала публикацию на русском языке в июне 2020 года. Сейчас на ее странице в соцсети указано, что она использует украинский язык.

Ранее РИА Новости выяснило, что Юлия Драпатая размещала в соцсетях издевательские картинки про Владимира Зеленского и поддерживала экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Зеленский 21 июля заявил, что назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.