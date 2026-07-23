Аномальная жара в июне причинила серьезный ущерб экономике Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара в июне 2026 года причинила ущерб экономике Великобритании в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов.

Из-за сильной жары среднее количество отработанных часов сократилось на 16 миллионов, а 1,25 миллиона человек не работали, что привело к дополнительным потерям 8 миллионов часов рабочего времени.

87% опрошенных работников сообщили о воздействии жаркой погоды на состояние здоровья, а 5% обратились за медицинской помощью.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аномальная жара в июне причинила ущерб экономике Великобритании в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда долларов), показали результаты исследования Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) и итальянского научно-исследовательского фонда Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC).

"Аномальная жара в июне 2026 года привела к потере 24 миллионов часов рабочего времени и ущербу для экономики Великобритании в размере 1,15 миллиарда фунтов стерлингов", - говорится в исследовании.

Исследование по влиянию аномально жаркой погоды на трудовую деятельность было проведено за неделю, начавшуюся 22 июня.

Так, среднее количество отработанных часов за эту неделю сократилось из-за сильной жары на 16 миллионов часов при численности работающего населения в 34,4 миллиона человек, что эквивалентно потерям в 0,77 миллиарда фунтов стерлингов (1,02 миллиарда долларов).

Кроме того, аналитики указали, что 1,25 миллиона человек из-за сильной жары не работали. Это привело к дополнительным потерям 8 миллионов часов рабочего времени или убытку для экономики Великобритании в 0,38 миллиарда фунтов стерлингов (0,5 миллиарда долларов).

При этом 87% опрошенных работников сообщили о воздействии жаркой погоды на состояние здоровья в течение недели, среди которых нарушение сна, повышенная усталость на работе, головокружение, обмороки и учащенное сердцебиение.