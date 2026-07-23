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Аномальная жара в июне причинила серьезный ущерб экономике Великобритании - РИА Новости, 23.07.2026
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15:19 23.07.2026
Аномальная жара в июне причинила серьезный ущерб экономике Великобритании

Июньская жара стоила британской экономике более полутора миллиардов долларов

© AP Photo / Alastair GrantЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Жара в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара в июне 2026 года причинила ущерб экономике Великобритании в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Из-за сильной жары среднее количество отработанных часов сократилось на 16 миллионов, а 1,25 миллиона человек не работали, что привело к дополнительным потерям 8 миллионов часов рабочего времени.
  • 87% опрошенных работников сообщили о воздействии жаркой погоды на состояние здоровья, а 5% обратились за медицинской помощью.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аномальная жара в июне причинила ущерб экономике Великобритании в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов (более 1,5 миллиарда долларов), показали результаты исследования Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) и итальянского научно-исследовательского фонда Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC).
"Аномальная жара в июне 2026 года привела к потере 24 миллионов часов рабочего времени и ущербу для экономики Великобритании в размере 1,15 миллиарда фунтов стерлингов", - говорится в исследовании.
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Исследование по влиянию аномально жаркой погоды на трудовую деятельность было проведено за неделю, начавшуюся 22 июня.
Так, среднее количество отработанных часов за эту неделю сократилось из-за сильной жары на 16 миллионов часов при численности работающего населения в 34,4 миллиона человек, что эквивалентно потерям в 0,77 миллиарда фунтов стерлингов (1,02 миллиарда долларов).
Кроме того, аналитики указали, что 1,25 миллиона человек из-за сильной жары не работали. Это привело к дополнительным потерям 8 миллионов часов рабочего времени или убытку для экономики Великобритании в 0,38 миллиарда фунтов стерлингов (0,5 миллиарда долларов).
При этом 87% опрошенных работников сообщили о воздействии жаркой погоды на состояние здоровья в течение недели, среди которых нарушение сна, повышенная усталость на работе, головокружение, обмороки и учащенное сердцебиение.
Исследование показало, что 5% респондентов обратились за медицинской помощью, еще 3% сообщили о несчастных случаях или причинении вреда здоровью на рабочем месте.
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