Зеленский хочет до осени организовать встречу России, США и Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский утверждает, что трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта могла бы состояться до осени.
- Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Зеленский на этой неделе поедет в США, где якобы проведет встречу по «мирному треку».
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта могла бы состояться до осени.
По его словам, у США есть несколько планов окончания конфликта.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в среду, что Зеленский на этой неделе поедет в США, где якобы проведет встречу по "мирному треку" и примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.