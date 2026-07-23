Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский утверждает, что трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта могла бы состояться до осени.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что Зеленский на этой неделе поедет в США, где якобы проведет встречу по «мирному треку».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта могла бы состояться до осени.

"Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча (представителей Москвы Киева и Вашингтона по урегулированию). Безусловно, надо все это делать до осени ", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

По его словам, у США есть несколько планов окончания конфликта.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в среду, что Зеленский на этой неделе поедет в США, где якобы проведет встречу по "мирному треку" и примет участие в похоронах сенатора Линдси Грэма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.