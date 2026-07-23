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Захарова прокомментировала слова Драпатого о россиянах - РИА Новости, 23.07.2026
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17:00 23.07.2026
Захарова прокомментировала слова Драпатого о россиянах

Захарова назвала слова Драпатого о россиянах демонстрацией неонацизма Киева

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала неонацизмом резкие высказывания главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес жителей России.
  • Главком ВСУ Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес жителей России.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости резкие высказывания о жителях России нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.
"Демонстрация неонацизма Киева", - сказала она, отвечая на просьбу оценить высказывания.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
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