Захарова прокомментировала слова Драпатого о россиянах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала неонацизмом резкие высказывания главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес жителей России.
- Главком ВСУ Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес жителей России.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости резкие высказывания о жителях России нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.
"Демонстрация неонацизма Киева", - сказала она, отвечая на просьбу оценить высказывания.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.