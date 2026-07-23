Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянные атаки ВСУ и удары БПЛА представляют главную угрозу для Херсонеса Таврического и других исторических памятников на территории Крыма.

В заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет.

Россия не признает решение включить Херсонес Таврический в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, и готова взаимодействовать с ЮНЕСКО по этому вопросу.

ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Постоянные атаки ВСУ и осуществляемые Киевом удары БПЛА представляют главную угрозу для Херсонеса Таврического и других исторических памятников на территории Крыма, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

"Главная угроза Херсонесу и другим памятникам в Крыму сегодня исходит от постоянных террористических атак вооруженных сил Украины и ударов их беспилотных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры и образования", - сказал постпред на 48-й сессии комитета всемирного наследия.

По его словам, в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму. Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.