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Постпред России при ЮНЕСКО назвал главную угрозу для Херсонеса Таврического - РИА Новости, 23.07.2026
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16:07 23.07.2026
Постпред России при ЮНЕСКО назвал главную угрозу для Херсонеса Таврического

Аляутдинов: главную угрозу для Херсонеса Таврического представляют удары ВСУ

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкВладимирский собор в Севастополе
Владимирский собор в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянные атаки ВСУ и удары БПЛА представляют главную угрозу для Херсонеса Таврического и других исторических памятников на территории Крыма.
  • В заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет.
  • Россия не признает решение включить Херсонес Таврический в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, и готова взаимодействовать с ЮНЕСКО по этому вопросу.
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Постоянные атаки ВСУ и осуществляемые Киевом удары БПЛА представляют главную угрозу для Херсонеса Таврического и других исторических памятников на территории Крыма, заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Руины древнегреческого поселения Херсонеса Таврического и его хора входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Главная угроза Херсонесу и другим памятникам в Крыму сегодня исходит от постоянных террористических атак вооруженных сил Украины и ударов их беспилотных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры и образования", - сказал постпред на 48-й сессии комитета всемирного наследия.
По его словам, в заповедной зоне регулярно обнаруживаются обломки украинских БПЛА и ракет, поставляемых киевскому режиму. Постпред также заявил, что Россия не признает решение включить объект в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
"Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках конвенции и подтверждает готовность взаимодействовать с ЮНЕСКО по этому вопросу, включая подготовку документации о желаемом состоянии сохранности объекта, необходимого для его исключения из списка всемирного наследия, находящегося под угрозой", - добавил он.
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