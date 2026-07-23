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Лето в Москве: Герзмава, Олешко, Толстая на красивом юбилее МДИ - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:01 23.07.2026 (обновлено: 08:04 23.07.2026)
Лето в Москве: Герзмава, Олешко, Толстая на красивом юбилее МДИ

На 45-летие МДИ приехали Хибла Герзмава, Татьяна Толстая и Александр Олешко

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкОперная певица Хибла Герзмава
Оперная певица Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Оперная певица Хибла Герзмава
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В свой 45-й день рождения Всероссийский музей декоративного искусства продемонстрировал, как академическое пространство превращается в модный центр креативных индустрий. К юбилейному году здесь открыли яркие выставки и кардинально повысили посещаемость. О том, чем еще удивляют в МДИ, — в фотоленте РИА Новости.
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Всероссийский музей декоративного искусства красиво отпраздновал 45-летний юбилей. Масштабная культурная программа объединила музыку, театр, танец, экскурсии, мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

Всероссийский музей декоративного искусства красиво отпраздновал 45-летний юбилей. Масштабная культурная программа объединила музыку, театр, танец, экскурсии, мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

"Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные технологии и лучшие практики, чтобы рассказывать о декоративном искусстве как важной части нашего культурного кода", — подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина (в центре) на праздничных мероприятиях, приуроченных к юбилею Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

"Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные технологии и лучшие практики, чтобы рассказывать о декоративном искусстве как важной части нашего культурного кода", — подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В течение дня москвичи и гости столицы могли бесплатно посетить постоянную экспозицию музея и главные выставки сезона — "Вера Мухина: диалоги, грани" и "Огненное письмо. Искусство эмали". Посетители также приняли участие в иммерсивных экскурсиях по усадьбе Остермана.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

В течение дня москвичи и гости столицы могли бесплатно посетить постоянную экспозицию музея и главные выставки сезона — "Вера Мухина: диалоги, грани" и "Огненное письмо. Искусство эмали". Посетители также приняли участие в иммерсивных экскурсиях по усадьбе Остермана.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Во время празднования юбилея состоялось чаепитие с участием писательницы Татьяны Толстой (в центре).

Писательница Татьяна Толстая (в центре) во время чаепития в рамках празднования юбилея Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

Во время празднования юбилея состоялось чаепитие с участием писательницы Татьяны Толстой (в центре).

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Зрители также могли послушать сказки в ярком исполнении актера и телеведущего Александра Олешко.

Актер и телеведущий Александр Олешко читает произведение М.Пришвина Кладовая солнца в павильоне Мамонтов в рамках празднования юбилея Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

Зрители также могли послушать сказки в ярком исполнении актера и телеведущего Александра Олешко.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Завершением праздничного вечера стал концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы, которая поздравила коллектив музея с днем рождения.

"Для меня было большой радостью выступить на 45-летии Музея декоративного искусства и поздравить его с юбилеем! В этот вечер историческая усадьба графа Остермана стала местом, где сложилась неповторимая атмосфера. В ней соединились традиция и современное искусство отчего и музыка звучала особенно проникновенно", отметила Хибла.

Оперная певица Хибла Герзмава выступает в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

Завершением праздничного вечера стал концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы, которая поздравила коллектив музея с днем рождения.

"Для меня было большой радостью выступить на 45-летии Музея декоративного искусства и поздравить его с юбилеем! В этот вечер историческая усадьба графа Остермана стала местом, где сложилась неповторимая атмосфера. В ней соединились традиция и современное искусство отчего и музыка звучала особенно проникновенно", отметила Хибла.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В этот вечер в программе "Джаз" прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино и эстрадные песни.

Музыкальный директор, трубач, дирижер Большого джазового оркестра Петр Востоков выступает с программой Джаз в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

В этот вечер в программе "Джаз" прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино и эстрадные песни.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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7 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Оперная певица Хибла Герзмава и музыканты Большого джазового оркестра Петра Востокова объединились на сцене в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства.

Зрители услышали культовые ретрошлягеры в авторских аранжировках.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

Оперная певица Хибла Герзмава и музыканты Большого джазового оркестра Петра Востокова объединились на сцене в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства.

Зрители услышали культовые ретрошлягеры в авторских аранжировках.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Гости праздника обратили внимание, насколько сильно изменился Музей декоративного искусства за последний год.

Посетители экскурсии на постоянной экспозиции Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. 21 июля музей отмечает 45-летний юбилей

Гости праздника обратили внимание, насколько сильно изменился Музей декоративного искусства за последний год.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Здесь регулярно проходят яркие выставочные проекты. МДИ стал площадкой крупных городских событий и постоянно привлекает новую аудиторию.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

Здесь регулярно проходят яркие выставочные проекты. МДИ стал площадкой крупных городских событий и постоянно привлекает новую аудиторию.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

"На ближайшие пять лет у музея амбициозные планы — стать одним из ведущих в России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов. Результаты этой работы уже видны: посещаемость музея за II квартал 2026 года увеличилась на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне выросла примерно в пять раз", — уточнила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

Постоянная экспозиция Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. 21 июля музей отмечает 45-летний юбилей

"На ближайшие пять лет у музея амбициозные планы — стать одним из ведущих в России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов. Результаты этой работы уже видны: посещаемость музея за II квартал 2026 года увеличилась на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне выросла примерно в пять раз", — уточнила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На этой неделе также прошел отбор на конкурс предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Оргкомитет получил почти полторы тысячи заявок — это рекорд за всю историю проекта.

"Придумано и сделано в России" проводится с 2018 года. Работы, получившие Гран-при конкурса, пополняют коллекцию Государственного музейного фонда.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

На этой неделе также прошел отбор на конкурс предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Оргкомитет получил почти полторы тысячи заявок — это рекорд за всю историю проекта.

"Придумано и сделано в России" проводится с 2018 года. Работы, получившие Гран-при конкурса, пополняют коллекцию Государственного музейного фонда.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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12 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

К своему 45-летию МДИ запустил программу лояльности. Владельцы карты "Друг музея" получат возможность бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки в течение года, участвовать в спецпоказах и просветительских программах.

Посетители на постоянной экспозиции Всероссийского музея декоративного искусства в Москве. 21 июля музей отмечает 45-летний юбилей

К своему 45-летию МДИ запустил программу лояльности. Владельцы карты "Друг музея" получат возможность бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки в течение года, участвовать в спецпоказах и просветительских программах.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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13 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Празднование 45-летия МДИ прошло в рамках фестиваля искусств "Русский КоТ". С 4 июня по 30 августа Всероссийский музей декоративного искусства впервые участвует в городском проекте "Лето в Москве".

Музейный сад усадьбы Остермана превратился в открытую площадку, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках.

Участники праздничных мероприятий, приуроченных к 45-летнему юбилею Всероссийского музея декоративного искусства в Москве

Празднование 45-летия МДИ прошло в рамках фестиваля искусств "Русский КоТ". С 4 июня по 30 августа Всероссийский музей декоративного искусства впервые участвует в городском проекте "Лето в Москве".

Музейный сад усадьбы Остермана превратился в открытую площадку, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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14 из 15
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проект "Лето в Москве" реализуется при поддержке правительства столицы. За полтора месяца на площадке прошли десятки мероприятий различных форматов — от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.

Празднование юбилея Всероссийского музея декоративного искусства

Проект "Лето в Москве" реализуется при поддержке правительства столицы. За полтора месяца на площадке прошли десятки мероприятий различных форматов — от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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