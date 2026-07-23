Лето в Москве: Герзмава, Олешко, Толстая на красивом юбилее МДИ

Всероссийский музей декоративного искусства красиво отпраздновал 45-летний юбилей. Масштабная культурная программа объединила музыку, театр, танец, экскурсии, мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры.
Всероссийский музей декоративного искусства красиво отпраздновал 45-летний юбилей. Масштабная культурная программа объединила музыку, театр, танец, экскурсии, мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры.
"Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные технологии и лучшие практики, чтобы рассказывать о декоративном искусстве как важной части нашего культурного кода", — подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
"Сегодня музей проходит стадию обновления: мы открываем новые выставки, становимся частью крупных городских проектов, используем современные технологии и лучшие практики, чтобы рассказывать о декоративном искусстве как важной части нашего культурного кода", — подчеркнула директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
В течение дня москвичи и гости столицы могли бесплатно посетить постоянную экспозицию музея и главные выставки сезона — "Вера Мухина: диалоги, грани" и "Огненное письмо. Искусство эмали". Посетители также приняли участие в иммерсивных экскурсиях по усадьбе Остермана.
В течение дня москвичи и гости столицы могли бесплатно посетить постоянную экспозицию музея и главные выставки сезона — "Вера Мухина: диалоги, грани" и "Огненное письмо. Искусство эмали". Посетители также приняли участие в иммерсивных экскурсиях по усадьбе Остермана.
Во время празднования юбилея состоялось чаепитие с участием писательницы Татьяны Толстой (в центре).
Во время празднования юбилея состоялось чаепитие с участием писательницы Татьяны Толстой (в центре).
Зрители также могли послушать сказки в ярком исполнении актера и телеведущего Александра Олешко.
Зрители также могли послушать сказки в ярком исполнении актера и телеведущего Александра Олешко.
Завершением праздничного вечера стал концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы, которая поздравила коллектив музея с днем рождения.
"Для меня было большой радостью выступить на 45-летии Музея декоративного искусства и поздравить его с юбилеем! В этот вечер историческая усадьба графа Остермана стала местом, где сложилась неповторимая атмосфера. В ней соединились традиция и современное искусство — отчего и музыка звучала особенно проникновенно", — отметила Хибла.
Завершением праздничного вечера стал концерт народной артистки России Хиблы Герзмавы, которая поздравила коллектив музея с днем рождения.
"Для меня было большой радостью выступить на 45-летии Музея декоративного искусства и поздравить его с юбилеем! В этот вечер историческая усадьба графа Остермана стала местом, где сложилась неповторимая атмосфера. В ней соединились традиция и современное искусство — отчего и музыка звучала особенно проникновенно", — отметила Хибла.
В этот вечер в программе "Джаз" прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино и эстрадные песни.
В этот вечер в программе "Джаз" прозвучали произведения Исаака Дунаевского, Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Аркадия Островского, Яна Френкеля, а также хиты из советского кино и эстрадные песни.
Оперная певица Хибла Герзмава и музыканты Большого джазового оркестра Петра Востокова объединились на сцене в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства.
Зрители услышали культовые ретрошлягеры в авторских аранжировках.
Оперная певица Хибла Герзмава и музыканты Большого джазового оркестра Петра Востокова объединились на сцене в рамках празднования 45-летнего юбилея Всероссийского музея декоративного искусства.
Зрители услышали культовые ретрошлягеры в авторских аранжировках.
Гости праздника обратили внимание, насколько сильно изменился Музей декоративного искусства за последний год.
Гости праздника обратили внимание, насколько сильно изменился Музей декоративного искусства за последний год.
Здесь регулярно проходят яркие выставочные проекты. МДИ стал площадкой крупных городских событий и постоянно привлекает новую аудиторию.
Здесь регулярно проходят яркие выставочные проекты. МДИ стал площадкой крупных городских событий и постоянно привлекает новую аудиторию.
"На ближайшие пять лет у музея амбициозные планы — стать одним из ведущих в России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов. Результаты этой работы уже видны: посещаемость музея за II квартал 2026 года увеличилась на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне выросла примерно в пять раз", — уточнила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
"На ближайшие пять лет у музея амбициозные планы — стать одним из ведущих в России и главным центром изучения, сохранения и популяризации ремесел и промыслов. Результаты этой работы уже видны: посещаемость музея за II квартал 2026 года увеличилась на 107 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне выросла примерно в пять раз", — уточнила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
На этой неделе также прошел отбор на конкурс предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Оргкомитет получил почти полторы тысячи заявок — это рекорд за всю историю проекта.
"Придумано и сделано в России" проводится с 2018 года. Работы, получившие Гран-при конкурса, пополняют коллекцию Государственного музейного фонда.
На этой неделе также прошел отбор на конкурс предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Оргкомитет получил почти полторы тысячи заявок — это рекорд за всю историю проекта.
"Придумано и сделано в России" проводится с 2018 года. Работы, получившие Гран-при конкурса, пополняют коллекцию Государственного музейного фонда.
К своему 45-летию МДИ запустил программу лояльности. Владельцы карты "Друг музея" получат возможность бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки в течение года, участвовать в спецпоказах и просветительских программах.
К своему 45-летию МДИ запустил программу лояльности. Владельцы карты "Друг музея" получат возможность бесплатно посещать постоянную экспозицию и временные выставки в течение года, участвовать в спецпоказах и просветительских программах.
Празднование 45-летия МДИ прошло в рамках фестиваля искусств "Русский КоТ". С 4 июня по 30 августа Всероссийский музей декоративного искусства впервые участвует в городском проекте "Лето в Москве".
Музейный сад усадьбы Остермана превратился в открытую площадку, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках.
Празднование 45-летия МДИ прошло в рамках фестиваля искусств "Русский КоТ". С 4 июня по 30 августа Всероссийский музей декоративного искусства впервые участвует в городском проекте "Лето в Москве".
Музейный сад усадьбы Остермана превратился в открытую площадку, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках.
Проект "Лето в Москве" реализуется при поддержке правительства столицы. За полтора месяца на площадке прошли десятки мероприятий различных форматов — от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.
Проект "Лето в Москве" реализуется при поддержке правительства столицы. За полтора месяца на площадке прошли десятки мероприятий различных форматов — от художественных и ремесленных мастер-классов до спектаклей и кинопоказов.