Лето в Москве: Герзмава, Олешко, Толстая на красивом юбилее МДИ

На этой неделе также прошел отбор на конкурс предметного дизайна "Придумано и сделано в России". Оргкомитет получил почти полторы тысячи заявок — это рекорд за всю историю проекта.

"Придумано и сделано в России" проводится с 2018 года. Работы, получившие Гран-при конкурса, пополняют коллекцию Государственного музейного фонда.