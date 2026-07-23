Противоаварийные работы начаты в историческом флигеле в центре Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Инвесторы начали противоаварийные работы в историческом флигеле в центре Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

« "В Ярославле на улице Советской на объекте культурного наследия федерального значения "Флигель хозяйственный с каретником" проводятся первоочередные противоаварийные работы. Здание, построенное в 1896 году как одноэтажное хозяйственное строение усадьбы Полушкина, в XX веке неоднократно перестраивалось и долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что объекты культурного наследия должны не только сохранять эстетичный облик, но и стать точками экономического роста, увеличивая налоговые поступления в бюджет.

"Поэтому наша задача не просто сохранять историческую архитектуру, а вернуть ей жизнь, привлечь инвестиции, открыть новые рабочие места, создать условия для развития бизнеса и территорий. Для этого в регионе запущены механизмы льготного кредитования, действуют преференции для инвесторов, которые берут на себя ответственность за сохранение зданий", - отметил Евраев.

По словам губернатора, новым собственником флигеля стала московская компания, которая ранее приобрела расположенное по соседству здание Присутственных мест. Проектной документацией предусмотрена разборка аварийной кирпичной кладки первого и второго этажей.

"Состояние объекта требует серьезного вмешательства. В связи с этим собственником совместно с подрядной организацией принято решение провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчик уже получил разрешения на проведение таких работ. Это первый шаг по вовлечению исторического здания в хозяйственный оборот", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлану Охинцеву.