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Противоаварийные работы начаты в историческом флигеле в центре Ярославля - РИА Новости, 23.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:28 23.07.2026
Противоаварийные работы начаты в историческом флигеле в центре Ярославля

Инвесторы начали противоаварийные работы в историческом флигеле в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Инвесторы начали противоаварийные работы в историческом флигеле в центре Ярославля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
Ярославле на улице Советской на объекте культурного наследия федерального значения "Флигель хозяйственный с каретником" проводятся первоочередные противоаварийные работы. Здание, построенное в 1896 году как одноэтажное хозяйственное строение усадьбы Полушкина, в XX веке неоднократно перестраивалось и долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что объекты культурного наследия должны не только сохранять эстетичный облик, но и стать точками экономического роста, увеличивая налоговые поступления в бюджет.
"Поэтому наша задача не просто сохранять историческую архитектуру, а вернуть ей жизнь, привлечь инвестиции, открыть новые рабочие места, создать условия для развития бизнеса и территорий. Для этого в регионе запущены механизмы льготного кредитования, действуют преференции для инвесторов, которые берут на себя ответственность за сохранение зданий", - отметил Евраев.
По словам губернатора, новым собственником флигеля стала московская компания, которая ранее приобрела расположенное по соседству здание Присутственных мест. Проектной документацией предусмотрена разборка аварийной кирпичной кладки первого и второго этажей.
"Состояние объекта требует серьезного вмешательства. В связи с этим собственником совместно с подрядной организацией принято решение провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчик уже получил разрешения на проведение таких работ. Это первый шаг по вовлечению исторического здания в хозяйственный оборот", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлану Охинцеву.
По данным правительства региона, собственник здания Присутственных мест и флигеля хозяйственного с каретником планирует приспособить здания для гостиничного комплекса, где будут номера, несколько конференц-залов, VIP-переговорная, музыкальная гостиная, чайная комната, спа-зона, зона для фитнеса, ресторан на 200 мест и множество других объектов инфраструктуры. Комплексную реставрацию планируется выполнить к 2030 году.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевЯрославская областьСоветский
 
 
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