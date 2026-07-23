В администрации Ялты рассказали об обследовании поврежденного ВСУ дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Обследование поврежденного в среду атакой беспилотника ВСУ многоквартирного дома в Ялте может занять до двух недель, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

"Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".