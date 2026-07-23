В администрации Ялты рассказали об обследовании поврежденного ВСУ дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ялте поврежденный в результате атаки беспилотника ВСУ многоквартирный дом начали обследовать после завершения аварийно-спасательных работ.
- Первое обследование конструкций дома может занять до двух недель, сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Обследование поврежденного в среду атакой беспилотника ВСУ многоквартирного дома в Ялте может занять до двух недель, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.
В среду советник главы республики Олег Крючков сообщал, что из-за ночного удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте 17 человек ранено, трое в тяжелом состоянии. Олефиренко в тот же день проинформировал, что после завершения аварийно-спасательных работ в поврежденном доме началось техническое обследование его конструкций.
"Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель", - написал Олефиренко в своем канале на платформе "Макс".