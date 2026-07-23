Яковчук: увеличение грузопотока в Мурманск соответствует госинтересам

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Увеличение грузопотока в направлении Мурманска отвечает государственным интересам и напрямую влияет на экономическую безопасность и логистическую устойчивость страны, уверен коммерческий директор ММТП и МБТ Владислав Яковчук.

"Поддержка транспортной доступности северного направления — важный фактор для привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру и создания стабильной грузовой базы, необходимой для реализации крупных проектов. При сохранении текущих тенденций мировой торговли порты Мурманска уже выполняют роль стратегического резерва страны и при государственных мерах стимулирования грузопотоков смогут существенно укрепить логистическую устойчивость России", — приводит слова Яковчука пресс-служба ГК "Портовый альянс".

Так он прокомментировал инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о необходимости господдержки транспортной доступности Мурманского логистического направления.

Яковчук напомнил, что за последние три года после закрытия европейских рынков основные потоки российского экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделало данный маршрут для части грузовладельцев экономически неэффективным. В результате объем перевалки ММТП в прошлом году снизился на 30% — до 9,7 миллиона тонн, а в текущем году ожидается дальнейшее сокращение грузооборота примерно до 9 миллионов тонн.

Несмотря на снижение совокупного объема перевалки в прошлом году, ММТП и МБТ при поддержке управляющей компании "Портовый альянс" последовательно перестраивают инфраструктуру под новые номенклатуры. Так, в ММТП за первое полугодие 2026 года перевалка железорудного концентрата выросла на 36,5%, а по прогнозным итогам июля доля ЖРК в структуре грузооборота впервые в истории превысит долю угля. Это стало возможным за счет модернизации оборудования, перераспределения складских мощностей и использования глубоководных причалов для приема судов Capesize, уточняют в пресс-службе.

Мурманский балкерный терминал в рамках программы технического перевооружения холдинга нацелен на специализацию: сейчас терминал наращивает обработку минеральных удобрений и апатитового концентрата, открыв для себя экспорт калийных удобрений, ранее ориентировавшийся на Балтийский бассейн. В первом полугодии 2026 года доля удобрений в грузообороте МБТ выросла с 51% до 77%, что подтверждает эффективность выбранной стратегии.

"Преодоление текущих экономических вызовов требует совместной работы бизнеса, инфраструктурных операторов и государственных структур. Такая координация нужна, чтобы поддерживать устойчивую грузовую базу порта Мурманск и повышать его роль в глобальной логистике, включая перспективы Трансарктического транспортного коридора", — добавил представитель ММТП.