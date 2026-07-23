Рейтинг@Mail.ru
Яковчук: увеличение грузопотока в Мурманск соответствует госинтересам - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 23.07.2026
Яковчук: увеличение грузопотока в Мурманск соответствует госинтересам

Яковчук: увеличение грузопотока в Мурманск отвечает государственным интересам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкМурманский торговый порт
Мурманский торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Мурманский торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Увеличение грузопотока в направлении Мурманска отвечает государственным интересам и напрямую влияет на экономическую безопасность и логистическую устойчивость страны, уверен коммерческий директор ММТП и МБТ Владислав Яковчук.
"Поддержка транспортной доступности северного направления — важный фактор для привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру и создания стабильной грузовой базы, необходимой для реализации крупных проектов. При сохранении текущих тенденций мировой торговли порты Мурманска уже выполняют роль стратегического резерва страны и при государственных мерах стимулирования грузопотоков смогут существенно укрепить логистическую устойчивость России", — приводит слова Яковчука пресс-служба ГК "Портовый альянс".
Так он прокомментировал инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о необходимости господдержки транспортной доступности Мурманского логистического направления.
Яковчук напомнил, что за последние три года после закрытия европейских рынков основные потоки российского экспорта были переориентированы в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а длинное плечо доставки до Мурманска в сочетании с действующими железнодорожными тарифами сделало данный маршрут для части грузовладельцев экономически неэффективным. В результате объем перевалки ММТП в прошлом году снизился на 30% — до 9,7 миллиона тонн, а в текущем году ожидается дальнейшее сокращение грузооборота примерно до 9 миллионов тонн.
Несмотря на снижение совокупного объема перевалки в прошлом году, ММТП и МБТ при поддержке управляющей компании "Портовый альянс" последовательно перестраивают инфраструктуру под новые номенклатуры. Так, в ММТП за первое полугодие 2026 года перевалка железорудного концентрата выросла на 36,5%, а по прогнозным итогам июля доля ЖРК в структуре грузооборота впервые в истории превысит долю угля. Это стало возможным за счет модернизации оборудования, перераспределения складских мощностей и использования глубоководных причалов для приема судов Capesize, уточняют в пресс-службе.
Мурманский балкерный терминал в рамках программы технического перевооружения холдинга нацелен на специализацию: сейчас терминал наращивает обработку минеральных удобрений и апатитового концентрата, открыв для себя экспорт калийных удобрений, ранее ориентировавшийся на Балтийский бассейн. В первом полугодии 2026 года доля удобрений в грузообороте МБТ выросла с 51% до 77%, что подтверждает эффективность выбранной стратегии.
"Преодоление текущих экономических вызовов требует совместной работы бизнеса, инфраструктурных операторов и государственных структур. Такая координация нужна, чтобы поддерживать устойчивую грузовую базу порта Мурманск и повышать его роль в глобальной логистике, включая перспективы Трансарктического транспортного коридора", — добавил представитель ММТП.
В пресс-службе напомнили, что в ходе недавнего выступления на круглом столе в Совете Федерации по развитию Северного морского пути Чибис заявил, что государственная поддержка транспортной доступности Мурманского логистического направления является ключевым условием для запуска новых инвестиционных проектов в портовую инфраструктуру региона. Одна из ключевых мер поддержки — более гибкая тарифная политика на железнодорожном транспорте, способная сделать северное направление конкурентоспособным для грузоотправителей и обеспечить устойчивую грузовую базу для портов региона.
 
МурманскМурманская областьАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала