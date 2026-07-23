В Московском зоопарке у домашних яков родился первый детеныш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У домашних яков Ассоль и Бориса в Московском зоопарке появился детеныш — самка.
- Детеныш родился весом в 17 килограммов и почти удвоил свой вес спустя две недели.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый детеныш появился на свет у домашних яков из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, у домашних яков Ассоль и Бориса появился первый детеныш. Им оказалась самка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детеныша можно увидеть в вольере на старой территории, между вольерами крупных кошек и бурых гиен.
"Малышка родилась весом в 17 килограммов. Сейчас она питается преимущественно материнским молоком, понемногу пробует взрослый корм: ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. Детеныш активно растет - спустя две недели она почти удвоила свой вес", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.