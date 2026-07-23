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В Московском зоопарке у домашних яков родился первый детеныш - РИА Новости, 23.07.2026
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10:28 23.07.2026
В Московском зоопарке у домашних яков родился первый детеныш

У яков из Московского зоопарка появился на свет первый детеныш

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш домашних яков в Московском зоопарке
Детеныш домашних яков в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш домашних яков в Московском зоопарке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У домашних яков Ассоль и Бориса в Московском зоопарке появился детеныш — самка.
  • Детеныш родился весом в 17 килограммов и почти удвоил свой вес спустя две недели.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый детеныш появился на свет у домашних яков из Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, у домашних яков Ассоль и Бориса появился первый детеныш. Им оказалась самка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детеныша можно увидеть в вольере на старой территории, между вольерами крупных кошек и бурых гиен.
"Малышка родилась весом в 17 килограммов. Сейчас она питается преимущественно материнским молоком, понемногу пробует взрослый корм: ветки ивы, сено, мюсли, а также специализированный корм для травоядных. Детеныш активно растет - спустя две недели она почти удвоила свой вес", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
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