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СК сообщил подробности взрыва газа в Егорьевске - РИА Новости, 23.07.2026
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14:02 23.07.2026 (обновлено: 14:10 23.07.2026)
СК сообщил подробности взрыва газа в Егорьевске

Взрыв газа в Егорьевске произошел в квартире на третьем этаже

© Фото : Прокуратура Московской области/MAXДым на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Егорьевске
Дым на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Егорьевске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/MAX
Дым на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Егорьевске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на третьем этаже в Егорьевске произошел взрыв газа, хозяин квартиры погиб.
  • Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, планируется проведение экспертиз и установление причин взрыва.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрыв газа в подмосковном Егорьевске произошел в квартире на третьем этаже, ее хозяин погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия.
«
"Установлено, что хлопок газа произошел в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома. Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят допросы, планируется назначение взрывотехнической и судебно-медицинских экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее открытое горение ликвидировали. Глава муниципального округа Дмитрий Викулов сообщил, что один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава Подмосковья, пострадали четыре человека, включая пожарного.
Взрыв газа в жилом доме в Егорьевске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье
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ПроисшествияЕгорьевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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