СК сообщил подробности взрыва газа в Егорьевске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квартире на третьем этаже в Егорьевске произошел взрыв газа, хозяин квартиры погиб.
- Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия, планируется проведение экспертиз и установление причин взрыва.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрыв газа в подмосковном Егорьевске произошел в квартире на третьем этаже, ее хозяин погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Отмечается, что следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия.
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"Установлено, что хлопок газа произошел в одной из квартир, расположенных на третьем этаже дома. Хозяин квартиры скончался, кроме того, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят допросы, планируется назначение взрывотехнической и судебно-медицинских экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в региональном главке МЧС РФ рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", позднее открытое горение ликвидировали. Глава муниципального округа Дмитрий Викулов сообщил, что один человек погиб. Кроме того, по данным минздрава Подмосковья, пострадали четыре человека, включая пожарного.