В подмосковном Егорьевске взорвался газ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме в подмосковном Егорьевске произошел взрыв бытового газа.
- Площадь пожара составила 60 квадратных метров, он был локализован.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске, площадь пожара составила 60 квадратных метров, он локализован, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ.
"Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь горения - 60 квадратных метров, локализация", - сказал собеседник агентства.