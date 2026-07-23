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В подмосковном Егорьевске взорвался газ - РИА Новости, 23.07.2026
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10:14 23.07.2026 (обновлено: 10:19 23.07.2026)
В подмосковном Егорьевске взорвался газ

В подмосковном Егорьевске взорвался газ, пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в подмосковном Егорьевске произошел взрыв бытового газа.
  • Площадь пожара составила 60 квадратных метров, он был локализован.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Егорьевске, площадь пожара составила 60 квадратных метров, он локализован, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС РФ.
"Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь горения - 60 квадратных метров, локализация", - сказал собеседник агентства.
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ЕгорьевскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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