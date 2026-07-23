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На западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва - РИА Новости, 23.07.2026
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05:46 23.07.2026
На западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва

Fars: на западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Керманшах на западе Ирана прогремели два взрыва.
  • Взрывы произошли в результате атаки США, сообщает агентство Fars со ссылкой на главу города.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Сегодня около 3.40 (3.10 мск - ред.) в результате атаки США в окрестностях города (Западный Исламабад, Эсламабад-е Гарб - ред.) прогремели два взрыва", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу города.
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