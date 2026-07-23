На западе Ирана в провинции Керманшах прогремели два взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Керманшах на западе Ирана прогремели два взрыва.
- Взрывы произошли в результате атаки США, сообщает агентство Fars со ссылкой на главу города.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два взрыва прогремели в провинции Керманшах на западе Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Сегодня около 3.40 (3.10 мск - ред.) в результате атаки США в окрестностях города (Западный Исламабад, Эсламабад-е Гарб - ред.) прогремели два взрыва", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу города.