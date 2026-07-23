В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах прогремел еще один взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей Украины.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.

Этот же телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах ночью в четверг.

"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".