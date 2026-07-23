В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги.

Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в среду в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.

"Еще (один - ред.) взрыв был слышен в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".