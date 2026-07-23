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"Это констатация факта": в Европе решили, сколько осталось Зеленскому - РИА Новости, 23.07.2026
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08:00 23.07.2026 (обновлено: 08:03 23.07.2026)

"Это констатация факта": в Европе решили, сколько осталось Зеленскому

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Западную помощь Украине, и без того просевшую, в ближайшее время могут существенно сократить. Во всяком случае, такой прогноз дает немецкое издание Die Welt, связывая это с довольно неочевидной причиной. На чем основано предположение — в материале РИА Новости.

Смена элит

"Ближайшие месяцы станут критическими для страны", — пишет СМИ. По мнению издания, хотя сейчас европейские лидеры и пытаются сохранить поддержку киевского режима, ситуация усугубляется.
Эммануэль Макрон — "хромая утка", президент, не имеющий права на переизбрание. Ему на смену с большой вероятностью придет кто-то из "Национального объединения" — правой партии, не особо симпатизирующей Украине и выступающей за восстановление связей с Россией.
© REUTERS / Tom NicholsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже
Премьер Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. Да и в целом в Соединенном Королевстве в последнее десятилетие такая неразбериха с главами правительства, что решить бы свои проблемы, а не заниматься относительно далекой восточноевропейской страной.
В ФРГ канцлер Фридрих Мерц бьет антирекорды по рейтингам. Немцы откровенно устали от бесконечной милитаристской риторики, а "Альтернатива для Германии" (правая) на этом фоне набирает популярность.

Особого отношения не будет

По сути, всеобщая поддержка (даже риторическая) в отношении Украины со стороны ЕС заканчивается уже сейчас.
Наглядный пример — ситуация в Венгрии, где со сменой правительства после недавних парламентских выборов для Киева мало что изменилось. Вопреки ожиданиям новый лидер Петер Мадьяр уже дал понять, что особого отношения к соседней стране не будет.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине
В то же время глава киевского режима продолжает упорно ссориться со всеми "партнерами". Убежденность Зеленского в том, что он — последний форпост Европы перед пресловутой "российской угрозой", уже начинает откровенно раздражать членов ЕС.
Болгария и Словакия и раньше не слишком симпатизировали киевскому режиму, однако вынуждены были поддакивать Брюсселю, чтобы не навлечь гнев более мощных членов союза. Но теперь эти две страны откровенно высказываются против помощи Украине.
С Польшей Зеленский испортил отношения из-за героизации националистов. На попятную глава режима не пошел, так что и Варшава дистанцировалась от слишком активной поддержки.
Что касается грандов ЕС — Франции и Германии, то там ситуация сложная. Естественно, смена власти приведет к тому, что поддержка киевского режима будет падать — это важный электоральный фактор, население не готово выбирать тех, кто отдает их кровные чужой стране.
© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже

Неоднозначная ситуация

Однако есть важная деталь, которую немецкая пресса игнорирует.
Как бы то ни было, ЕС не сможет полностью отказаться от поддержки Украины. Хотя бы потому, что необходимо каким-то образом возвращать вложенные туда деньги. Поэтому ожидать радикальной смены европейских настроений на украинском треке не приходится, считает политолог Николай Топорнин.
"Да, в Европе звучат голоса в поддержку диалога с Россией, но они пока в меньшинстве, — отмечает он. — И смена элит в ближайшее время будет не столь масштабная. Не факт, что пришедший после Макрона лидер поменяет курс. В Италии правительство держится крепко, в Германии в коалиции есть проблемы, но досрочные выборы там не запланированы".
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
В свою очередь, политолог Владимир Оленченко публикацию в немецком СМИ называет "констатацией факта", а не прогнозом. По его мнению, уже многое указывает на устойчивую тенденцию внутри Евросоюза.
"Ситуация в той же Венгрии доказала, что рассчитывать на увеличение поддержки Украины не стоит. Петер Мадьяр, которого многие в ЕС считали радикальной заменой "пророссийскому" Виктору Орбану, сразу начал выстраивать собственную политическую линию, где украинский вопрос занимает далеко не первое место", — считает эксперт.
Поэтому с каждым днем хороших новостей для нынешнего руководства Украины все меньше. Вполне вероятно, что с окончанием очередного электорального цикла (в 2026-2027-м выборы намечены во Франции, Польше, Италии, Испании) только один Зеленский сохранит веру в "последний оплот Европы".
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Запутались в показаниях". Как Украина загнала ЕС в ловушку
23 июня, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаГерманияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийПетер МадьярЕвросоюз
 
 
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