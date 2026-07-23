"Это констатация факта": в Европе решили, сколько осталось Зеленскому

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Анкаре

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Западную помощь Украине, и без того просевшую, в ближайшее время могут существенно сократить. Во всяком случае, такой прогноз дает немецкое издание Die Welt, связывая это с довольно неочевидной причиной. На чем основано предположение — в материале РИА Новости.

Смена элит

"Ближайшие месяцы станут критическими для страны", — пишет СМИ. По мнению издания, хотя сейчас европейские лидеры и пытаются сохранить поддержку киевского режима, ситуация усугубляется.

Эммануэль Макрон — "хромая утка", президент, не имеющий права на переизбрание. Ему на смену с большой вероятностью придет кто-то из "Национального объединения" — правой партии, не особо симпатизирующей Украине и выступающей за восстановление связей с Россией.

© REUTERS / Tom Nicholson Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже © REUTERS / Tom Nicholson Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Владимиром Зеленским в Париже

Премьер Великобритании Кир Стармер ушел в отставку. Да и в целом в Соединенном Королевстве в последнее десятилетие такая неразбериха с главами правительства, что решить бы свои проблемы, а не заниматься относительно далекой восточноевропейской страной.

В ФРГ канцлер Фридрих Мерц бьет антирекорды по рейтингам. Немцы откровенно устали от бесконечной милитаристской риторики, а "Альтернатива для Германии" (правая) на этом фоне набирает популярность.

Особого отношения не будет

По сути, всеобщая поддержка (даже риторическая) в отношении Украины со стороны ЕС заканчивается уже сейчас.

Наглядный пример — ситуация в Венгрии, где со сменой правительства после недавних парламентских выборов для Киева мало что изменилось. Вопреки ожиданиям новый лидер Петер Мадьяр уже дал понять, что особого отношения к соседней стране не будет.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине © AP Photo / Ebrahim Noroozi Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине

В то же время глава киевского режима продолжает упорно ссориться со всеми "партнерами". Убежденность Зеленского в том, что он — последний форпост Европы перед пресловутой "российской угрозой", уже начинает откровенно раздражать членов ЕС.

Болгария и Словакия и раньше не слишком симпатизировали киевскому режиму, однако вынуждены были поддакивать Брюсселю, чтобы не навлечь гнев более мощных членов союза. Но теперь эти две страны откровенно высказываются против помощи Украине.

С Польшей Зеленский испортил отношения из-за героизации националистов. На попятную глава режима не пошел, так что и Варшава дистанцировалась от слишком активной поддержки.

Что касается грандов ЕС — Франции и Германии, то там ситуация сложная. Естественно, смена власти приведет к тому, что поддержка киевского режима будет падать — это важный электоральный фактор, население не готово выбирать тех, кто отдает их кровные чужой стране.

© AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже © AP Photo / Teresa Suarez Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на пресс-конференции после саммита "коалиции желающих" в Париже

Неоднозначная ситуация

Однако есть важная деталь, которую немецкая пресса игнорирует.

Как бы то ни было, ЕС не сможет полностью отказаться от поддержки Украины. Хотя бы потому, что необходимо каким-то образом возвращать вложенные туда деньги. Поэтому ожидать радикальной смены европейских настроений на украинском треке не приходится, считает политолог Николай Топорнин.

"Да, в Европе звучат голоса в поддержку диалога с Россией, но они пока в меньшинстве, — отмечает он. — И смена элит в ближайшее время будет не столь масштабная. Не факт, что пришедший после Макрона лидер поменяет курс. В Италии правительство держится крепко, в Германии в коалиции есть проблемы, но досрочные выборы там не запланированы".

© AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе

В свою очередь, политолог Владимир Оленченко публикацию в немецком СМИ называет "констатацией факта", а не прогнозом. По его мнению, уже многое указывает на устойчивую тенденцию внутри Евросоюза.

"Ситуация в той же Венгрии доказала, что рассчитывать на увеличение поддержки Украины не стоит. Петер Мадьяр, которого многие в ЕС считали радикальной заменой "пророссийскому" Виктору Орбану, сразу начал выстраивать собственную политическую линию, где украинский вопрос занимает далеко не первое место", — считает эксперт.