Пентагон внес 33 российских НИИ и вуза в список угроз нацбезопасности

"Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список", — говорится в заявлении.