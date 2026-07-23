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Пентагон внес 33 российских НИИ и вуза в список угроз нацбезопасности - РИА Новости, 23.07.2026
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21:47 23.07.2026 (обновлено: 23:34 23.07.2026)
Пентагон внес 33 российских НИИ и вуза в список угроз нацбезопасности

Пентагон внес 130 НИИ и вузов из РФ, КНР и Ирана в список угроз нацбезопасности

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон включил 33 российских вуза в перечень организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США.
  • В него также вошли научные и образовательные заведения из Китая и Ирана.
  • Штаты обвиняют их в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых американским правительством.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Пентагон внес 33 российские научные и образовательные организации в перечень якобы угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов.
"Ведомство рекомендует отечественным исследователям, академическим учреждениям и партнерам из промышленного сектора проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот список", — говорится в заявлении.
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В него вошли 130 заведений из Китая, Ирана и России, в частности Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
Министерство войны США обвиняет их в деятельности, которая якобы повышает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых правительством.
Как утверждается, эту меру предприняли для противодействия передаче технологий странам, якобы представляющим риск для национальной безопасности.
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