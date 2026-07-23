В Курской области при атаке ВСУ пострадал еще один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Песчаное Курской области в результате атаки ВСУ ранен 53-летний местный житель.

Раненому оказывается первая помощь, его доставят в Курскую областную больницу.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате атаки ВСУ в селе Песчаное Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что раненному оказывается первая помощь, его доставят в Курскую областную больницу.