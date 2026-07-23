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В Курской области при атаке ВСУ пострадал еще один человек - РИА Новости, 23.07.2026
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20:45 23.07.2026 (обновлено: 23:41 23.07.2026)
В Курской области при атаке ВСУ пострадал еще один человек

Хинштейн: в Курской области при атаке ВСУ пострадал еще один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Песчаное Курской области в результате атаки ВСУ ранен 53-летний местный житель.
  • Раненому оказывается первая помощь, его доставят в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате атаки ВСУ в селе Песчаное Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района. Ранен 53-летний местный житель. У него слепые осколочные ранения ног", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что раненному оказывается первая помощь, его доставят в Курскую областную больницу.
Хинштейн также призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
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