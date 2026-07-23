В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали две мирные жительницы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения в результате атак ВСУ.

Женщина получила осколочное ранение ноги при ракетном обстреле в поселке Октябрьский.

В Шебекино боец подразделения "Орлан" получил осколочное ранение ноги при отражении атаки БПЛА, а в Белгороде другая женщина пострадала от атаки беспилотника на коммерческий объект.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

"️Две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения от атак ВСУ ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".

По уточненной информации, в результате ракетного обстрела в Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. В Шебекино боец "Орлана" получил осколочное ранение ноги при отражении атаки БПЛА. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно.

Отмечается, что медицинская помощь также оказана еще одной женщине, она получила слепые осколочные ранения лица и ноги при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.