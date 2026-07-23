Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 23.07.2026
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали две мирные жительницы

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали две женщины и боец «Орлана»

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения в результате атак ВСУ.
  • Женщина получила осколочное ранение ноги при ракетном обстреле в поселке Октябрьский.
  • В Шебекино боец подразделения "Орлан" получил осколочное ранение ноги при отражении атаки БПЛА, а в Белгороде другая женщина пострадала от атаки беспилотника на коммерческий объект.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"️Две мирные жительницы и боец подразделения "Орлан" получили ранения от атак ВСУ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
По уточненной информации, в результате ракетного обстрела в Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. В Шебекино боец "Орлана" получил осколочное ранение ноги при отражении атаки БПЛА. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно.
Отмечается, что медицинская помощь также оказана еще одной женщине, она получила слепые осколочные ранения лица и ноги при атаке беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.
Подчеркивается, что повреждения зафиксированы в селах Гора-Подол, Илек-Пеньковка, городе Грайворон, а также в поселке Ракитное.
Работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
ВС России поразили в украинском порту объекты, используемые ВСУ
Вчера, 18:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОктябрьскийШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала