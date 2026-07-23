Врачи выписали первого из пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

Краткий пересказ от РИА ИИ Первого пострадавшего при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписали из больницы.

В больницах региона остаются 11 человек, из них десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.

Одна пациентка остается в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Врачи выписали первого из пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, в больницах региона остаются 11 человек, сообщило правительство региона.

"Двадцать третьего июля из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове выписан первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, пациент направлен под наблюдение специалистов территориальной поликлиники по месту жительства", - говорится в релизе.

По данным властей, 11 человек находятся в больницах региона. Десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.

"При этом одна пациентка остаётся в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек оцениваются как пациенты средней степени тяжести, а ещё десять пострадавших имеют относительно удовлетворительное состояние", - проинформировали власти.