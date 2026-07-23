Врачи выписали первого из пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первого пострадавшего при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписали из больницы.
- В больницах региона остаются 11 человек, из них десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.
- Одна пациентка остается в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Врачи выписали первого из пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, в больницах региона остаются 11 человек, сообщило правительство региона.
"Двадцать третьего июля из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове выписан первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, пациент направлен под наблюдение специалистов территориальной поликлиники по месту жительства", - говорится в релизе.
По данным властей, 11 человек находятся в больницах региона. Десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.
"При этом одна пациентка остаётся в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек оцениваются как пациенты средней степени тяжести, а ещё десять пострадавших имеют относительно удовлетворительное состояние", - проинформировали власти.
В прошлую субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.