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Врачи выписали первого из пострадавших при атаке БПЛА в Котовске - РИА Новости, 23.07.2026
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16:26 23.07.2026 (обновлено: 16:37 23.07.2026)
Врачи выписали первого из пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

Врачи выписали первого из пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первого пострадавшего при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области выписали из больницы.
  • В больницах региона остаются 11 человек, из них десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.
  • Одна пациентка остается в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Врачи выписали первого из пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, в больницах региона остаются 11 человек, сообщило правительство региона.
"Двадцать третьего июля из городской клинической больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове выписан первый пострадавший в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, пациент направлен под наблюдение специалистов территориальной поликлиники по месту жительства", - говорится в релизе.
По данным властей, 11 человек находятся в больницах региона. Десять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы.
"При этом одна пациентка остаётся в состоянии крайней степени тяжести, двое находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек оцениваются как пациенты средней степени тяжести, а ещё десять пострадавших имеют относительно удовлетворительное состояние", - проинформировали власти.
В прошлую субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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