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Минобороны иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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14:53 23.07.2026 (обновлено: 16:30 23.07.2026)
Минобороны иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ

Минобороны иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ Драпатого

© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны России отреагировало на назначение нового главнокомандующего ВСУ цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".
  • Ведомство опубликовало фразу: "А теперь Горбатый (зачеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министерство обороны России отреагировало на назначение нового главнокомандующего ВСУ при помощи цитаты из фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ведомство опубликовало в своих официальных каналах сообщения об освобождении города Белицкое, а ответом на них — фразу "А теперь Горбатый (зачеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".
В культовом фильме эту фразу произносит начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов, обращаясь к главарю банды "Черная кошка" по кличке Горбатый во время задержания всей преступной группы.
Накануне Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначил вместо него Михаила Драпатого.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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В миреДонецкая Народная РеспубликаМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМосковский уголовный розыск
 
 
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