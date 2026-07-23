Минобороны иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство обороны России отреагировало на назначение нового главнокомандующего ВСУ цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ведомство опубликовало фразу: "А теперь Горбатый (зачеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министерство обороны России отреагировало на назначение нового главнокомандующего ВСУ при помощи цитаты из фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ведомство опубликовало в своих официальных каналах сообщения об освобождении города Белицкое, а ответом на них — фразу "А теперь Горбатый (зачеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!)".

В культовом фильме эту фразу произносит начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов, обращаясь к главарю банды "Черная кошка" по кличке Горбатый во время задержания всей преступной группы.