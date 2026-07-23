ВСУ мешают вывозить мирных жителей из Константиновки, заявили в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замкомандира подразделения войск беспилотных систем заявил, что ВСУ воздействуют на мирное население Константиновки при его выводе российскими бойцами.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
- Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и шагом к продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ препятствуют эвакуации мирного населения, выводимого российскими бойцами из Константиновки в ДНР, рассказал на видео Минобороны РФ замкомандира подразделения войск беспилотных систем 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Устье.
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"Противник огрызается в сторону мирного населения, когда вывод идет. Есть воздействие по мирному населению, неоднократно у нас уже это происходило. Ну не хочет он отпускать мирных людей, не хочет" - сказал замкомандира.
По его словам, мирные жители Константиновки в основном укрывается в подвалах и сохранившихся домах.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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