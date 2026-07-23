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ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.07.2026
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11:08 23.07.2026
ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

ВКС России уничтожили бомбами объекты ВСУ в Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВКС России нанесли удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления БПЛА в Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили авиационными бомбами опорный пункту ВСУ в Харьковской области, пункты управления БПЛА и временной дислокации теробороны в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесены удары пятью ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Черное Харьковской области; тремя ФАБ-500 по пункту управления БПЛА четвертой бригады Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики; пятью ФАБ-250-270 по пункту временной дислокации 117 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Райгородок ДНР", - говорится в сообщении.
Все цели поражены, отметили в ведомстве.
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