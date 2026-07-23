ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России нанесли удары по местам дислокации ВСУ и пунктам управления БПЛА в Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили авиационными бомбами опорный пункту ВСУ в Харьковской области, пункты управления БПЛА и временной дислокации теробороны в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесены удары пятью ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Черное Харьковской области; тремя ФАБ-500 по пункту управления БПЛА четвертой бригады Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики; пятью ФАБ-250-270 по пункту временной дислокации 117 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Райгородок ДНР", - говорится в сообщении.
Все цели поражены, отметили в ведомстве.