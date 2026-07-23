ВСУ за сутки более 150 раз атаковали территорию Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные более 150 раз атаковали дронами 14 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки.
- Сбиты и подавлены 177 беспилотников.
- Один мирный житель погиб, девять ранены.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 150 раз атаковали дронами 14 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 177 БПЛА, один мирный житель погиб, 9 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 177 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
При ударе по автобусу в Шебекино погибли пять человек
20 июля, 15:14
Он добавил, что противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии, а также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам.
"В Шебекинском округе погиб мирный житель... В Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении", - уточнил врио губернатора.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в среду в больницу госпитализирована еще одна женщина, которая пострадала в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля.
В понедельник в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 27 пострадали, четверо из них - в крайне тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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