ВСУ за сутки более 150 раз атаковали территорию Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные более 150 раз атаковали дронами 14 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки.

Сбиты и подавлены 177 беспилотников.

Один мирный житель погиб, девять ранены.

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 150 раз атаковали дронами 14 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 177 БПЛА, один мирный житель погиб, 9 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области … Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 177 беспилотников", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Он добавил, что противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии, а также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 13 округам.

"В Шебекинском округе погиб мирный житель... В Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении", - уточнил врио губернатора.

Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в среду в больницу госпитализирована еще одна женщина, которая пострадала в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля.