Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовая группа 210-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в районе Могрицы Сумской области.
- Большая часть штурмовых групп 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выдвижения в районы Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи Сумской области.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группа штурмовиков 210-й отдельной механизированной бригады ВСУ была уничтожена в районе Могрицы Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Могрицы противник предпринял попытку контратаки штурмовой группой 210-й омбр. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что большая часть штурмовых групп 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выдвижения в районы Кондратовки, Писаревки и Новой Сечи Сумской области, а остатки украинских солдат сбежали на свои позиции.