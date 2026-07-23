Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ увеличивает численность боевых групп в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Командование ВСУ продолжает увеличивать количество подразделений в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник продолжает наращивать численность боевых групп 143-й омбр в Черниговской области", — рассказал собеседник агентства.
На минувшей неделе силовики заявили, что украинская армия перебрасывает туда дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда. Речь идет о штурмовиках, которые участвовали в боях на Курском направлении и понесли там потери.
Все это происходит на фоне сообщений о планах Киева провести карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Боевики ВСУ хотят вынудить их покинуть свои дома, чтобы оборудовать там позиции и пункты управления беспилотниками.
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22 июня 2022, 17:18