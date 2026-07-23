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ВСУ наращивают численность боевых групп в Черниговской области - РИА Новости, 23.07.2026
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06:31 23.07.2026 (обновлено: 08:43 23.07.2026)
ВСУ наращивают численность боевых групп в Черниговской области

Командование ВСУ наращивает численность боевых групп в Черниговской области

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ увеличивает численность боевых групп в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Командование ВСУ продолжает увеличивать количество подразделений в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник продолжает наращивать численность боевых групп 143-й омбр в Черниговской области", — рассказал собеседник агентства.
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Среди мобилизованных ВСУ в Черниговской области растут небоевые потери
Вчера, 06:38
На минувшей неделе силовики заявили, что украинская армия перебрасывает туда дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда. Речь идет о штурмовиках, которые участвовали в боях на Курском направлении и понесли там потери.
Все это происходит на фоне сообщений о планах Киева провести карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Боевики ВСУ хотят вынудить их покинуть свои дома, чтобы оборудовать там позиции и пункты управления беспилотниками.
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