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Захарова рассказала, кто запросил встречу Лаврова и Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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09:24 23.07.2026 (обновлено: 09:25 23.07.2026)
Захарова рассказала, кто запросил встречу Лаврова и Рубио

Захарова: запрос на встречу Лаврова и Рубио в Маниле был с американской стороны

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях саммита АСЕАН.
  • Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие", - сказала Захарова ИС "Вести".
Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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В миреРоссияМанилаСШАСергей ЛавровМарко РубиоМария Захарова
 
 
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