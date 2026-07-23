Захарова рассказала, кто запросил встречу Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях саммита АСЕАН.
- Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запрос на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле был с американской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН здесь проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие", - сказала Захарова ИС "Вести".