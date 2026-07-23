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Встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут - РИА Новости, 23.07.2026
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07:33 23.07.2026 (обновлено: 09:51 23.07.2026)
Встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут

РИА Новости: встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут

© REUTERS / Brendan SmialowskiМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле длились 35 минут.
  • На встрече планировалось обсудить позицию США по украинскому урегулированию и возможность конструктивной роли США в решении кризиса.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершилась в Маниле, она продолжалась 35 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно расписанию госсекретаря, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.
Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым
07:22
 
В миреСШАМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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