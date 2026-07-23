Встреча Лаврова и Рубио завершилась, продлившись 35 минут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле длились 35 минут.
- На встрече планировалось обсудить позицию США по украинскому урегулированию и возможность конструктивной роли США в решении кризиса.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершилась в Маниле, она продолжалась 35 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно расписанию госсекретаря, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.
Рубио, со своей стороны, заявил, что намерен обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в решении кризиса.