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Источник: инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона - РИА Новости, 23.07.2026
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07:23 23.07.2026
Источник: инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона

РИА Новости: инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона

© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Марко Рубио и Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона.
  • Во время встречи американские журналисты выкрикивали вопросы, несмотря на запрет.
  • В переговорах с российской и американской сторон участвуют высокопоставленные дипломаты.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона, сообщил журналистам дипломатический источник.
Он пояснил, что на стартовавшей встрече принимающая сторона - США, они инициаторы этой встречи.
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Посол США в Индии принимает участие во встрече Лаврова и Рубио
07:16
По протоколу работы СМИ две группы журналистов из РФ и США - по 10 человек с каждой стороны - были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом. Представителям СМИ было разрешено снять первые кадры встречи.
Американские журналисты стали выкрикивать вопросы. В частности, одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей. Госсекретарь США промолчал.
При этом по правилам самих американцев, задавать вопросы было запрещено.
Спустя 10-15 секунд журналисты покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.
С российской стороны в переговорах участвуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, специальный посланник президента США Серджио Гор.
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса
04:33
 
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