Источник: инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона

Краткий пересказ от РИА ИИ Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона.

Во время встречи американские журналисты выкрикивали вопросы, несмотря на запрет.

В переговорах с российской и американской сторон участвуют высокопоставленные дипломаты.

МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона, сообщил журналистам дипломатический источник.

Он пояснил, что на стартовавшей встрече принимающая сторона - США , они инициаторы этой встречи.

По протоколу работы СМИ две группы журналистов из РФ и США - по 10 человек с каждой стороны - были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом. Представителям СМИ было разрешено снять первые кадры встречи.

Американские журналисты стали выкрикивать вопросы. В частности, одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей. Госсекретарь США промолчал.

При этом по правилам самих американцев, задавать вопросы было запрещено.

Спустя 10-15 секунд журналисты покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.

С российской стороны в переговорах участвуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.