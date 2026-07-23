Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле продлились чуть более получаса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и Рубио провели встречу в Маниле.
- Она продлилась 35 минут.
- Как рассказал диписточник, инициатором стала американская сторона.
МАНИЛА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле.
Она продлилась 35 минут. Как рассказал диписточник, инициатором стала американская сторона.
От России в переговорах участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов.
США представляли замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.
Накануне Лавров заявил, что намерен уточнить у Рубио нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию на Украине. По его словам, Москва исходит из того, что американцы пока не отказались от предложений, озвученных ими в Анкоридже.
Сегодняшние переговоры стали четвертой личной встречей двух дипломатов. Последний раз они виделись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025-го.