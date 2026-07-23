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Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин - РИА Новости, 23.07.2026
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05:47 23.07.2026
Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин

Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин Лазаро

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро на мероприятиях АСЕАН в Маниле.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча проходит "на полях" мероприятий АСЕАН в Маниле.
Ожидается, что позже в четверг российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса
04:33
 
В миреМанилаРоссияФилиппиныСергей ЛавровМария ЗахароваМарко Рубио
 
 
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