Лавров проводит в Маниле встречу с главой МИД Филиппин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро на мероприятиях АСЕАН в Маниле.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Филиппин Терезой Лазаро, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча проходит "на полях" мероприятий АСЕАН в Маниле.
Ожидается, что позже в четверг российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.