Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле запланирована на 06:50 по московскому времени.

Переговоры на полях мероприятий АСЕАН станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в полезности встречи и намерен спросить у Рубио о позиции США по украинскому урегулированию.

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле состоится в 06.50 по московскому времени и продлится около получаса, следует из опубликованного госдепом расписания.

Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.

"Одиннадцать пятьдесят по местному времени: госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле", - говорится в расписании.

При этом следующая встреча главы госдепа запланирована на 07.25 по московскому времени, что оставляет Рубио около 30 минут на встречу с российским коллегой.