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Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса - РИА Новости, 23.07.2026
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04:33 23.07.2026
Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса

Встреча Рубио и Лаврова в Маниле продлится около получаса

© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Марко Рубио и Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле запланирована на 06:50 по московскому времени.
  • Переговоры на полях мероприятий АСЕАН станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в полезности встречи и намерен спросить у Рубио о позиции США по украинскому урегулированию.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле состоится в 06.50 по московскому времени и продлится около получаса, следует из опубликованного госдепом расписания.
Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин.
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"Одиннадцать пятьдесят по местному времени: госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле", - говорится в расписании.
При этом следующая встреча главы госдепа запланирована на 07.25 по московскому времени, что оставляет Рубио около 30 минут на встречу с российским коллегой.
Переговоры в Маниле на полях мероприятий АСЕАН станут четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
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В миреФилиппиныРоссияСШАМарко РубиоСергей Лавров
 
 
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