Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ожидает от встречи прояснения позиции США по ситуации вокруг украинского конфликта.

Суслов подчеркнул необходимость довести до понимания США, что оказываемое на Россию давление не заставит ее пойти на требуемые уступки.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. От встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается прояснение позиции США по ситуации вокруг украинского конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

"От встречи Лаврова и Рубио я ожидаю, прежде всего, расстановки точек над i в части позиции США в отношении нынешней эскалации украинского конфликта... и касательно условий окончательного урегулирования, изменилась ли позиция США по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже, или она осталась неизменной", - сказал эксперт в беседе с агентством.

По его словам, в последнее время приверженность США тем договоренностям "вызывает сомнения", поскольку Вашингтон пытается добиться от Москвы дополнительных уступок, поддерживая эскалацию боевых действий и активно обсуждая законопроект Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых антироссийских санкциях.

"Есть острая необходимость довести до понимания Соединенных Штатов, что то давление, которое сейчас на Россию оказывается - и в виде гораздо более интенсивных террористических ударов, и в виде обсуждения законопроекта Линдси Грэма - не заставит пойти на те уступки, которых добиваются от Москвы", - подчеркнул Суслов.