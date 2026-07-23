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Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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02:39 23.07.2026
Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио

Суслов: от встречи Лаврова и Рубио ждут прояснения позиции США по Украине

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolСергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
  • Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ожидает от встречи прояснения позиции США по ситуации вокруг украинского конфликта.
  • Суслов подчеркнул необходимость довести до понимания США, что оказываемое на Россию давление не заставит ее пойти на требуемые уступки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. От встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается прояснение позиции США по ситуации вокруг украинского конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
"От встречи Лаврова и Рубио я ожидаю, прежде всего, расстановки точек над i в части позиции США в отношении нынешней эскалации украинского конфликта... и касательно условий окончательного урегулирования, изменилась ли позиция США по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже, или она осталась неизменной", - сказал эксперт в беседе с агентством.
По его словам, в последнее время приверженность США тем договоренностям "вызывает сомнения", поскольку Вашингтон пытается добиться от Москвы дополнительных уступок, поддерживая эскалацию боевых действий и активно обсуждая законопроект Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых антироссийских санкциях.
"Есть острая необходимость довести до понимания Соединенных Штатов, что то давление, которое сейчас на Россию оказывается - и в виде гораздо более интенсивных террористических ударов, и в виде обсуждения законопроекта Линдси Грэма - не заставит пойти на те уступки, которых добиваются от Москвы", - подчеркнул Суслов.
При этом он уточнил, что на предстоящей встрече важно определить форматы дальнейшего взаимодействия с США по урегулированию украинского конфликта, а также наметить перспективы российско-американских отношений после прекращения боевых действий.
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