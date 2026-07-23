Врачи в Кабардино-Балкарии удалили женщине гигантскую опухоль яичника

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи перинатального центра в Кабардино-Балкарии провели операцию по удалению гигантской опухоли яичника у беременной женщины.

Опухоль сдавливала растущую матку и создавала угрозу для плода, но хирурги смогли сохранить беременность и яичник пациентки.

После операции состояние пациентки и плода остается стабильным, женщина готовится к выписке.

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Врачи перинатального центра в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у женщины и при этом сумели сохранить ее беременность, сообщили в региональном минздраве.

По информации министерства, в перинатальный центр республики поступила беременная женщина на сроке 16 недель с диагнозом "гигантская кистома яичника". Несмотря на доброкачественный характер опухоли, ее размеры создавали серьезную угрозу для пациентки и плода. Опухоль сдавливала растущую матку и препятствовала нормальному развитию ребенка, при этом была тенденция к дальнейшему увеличению новообразования.

После комплексной диагностики врачи решили провести операцию, главной задачей хирургов было не только удаление патологического образования, но и максимальное сохранение репродуктивных структур пациентки и беременности.

"В ходе высокоточной операции хирурги удалили кистому с содержимым объемом 3 литра, при этом удалось сохранить сам яичник. Сразу после вмешательства выполнено контрольное ультразвуковое исследование, подтвердившее стабильное состояние плода и матки. В послеоперационном периоде состояние пациентки и плода оставалось стабильным", - говорится в сообщении.