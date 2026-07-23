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Врачи в Кабардино-Балкарии удалили женщине гигантскую опухоль яичника - РИА Новости, 23.07.2026
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17:11 23.07.2026 (обновлено: 17:25 23.07.2026)
Врачи в Кабардино-Балкарии удалили женщине гигантскую опухоль яичника

В КБР врачи удалили гигантскую опухоль яичника и сохранили беременность женщины

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи перинатального центра в Кабардино-Балкарии провели операцию по удалению гигантской опухоли яичника у беременной женщины.
  • Опухоль сдавливала растущую матку и создавала угрозу для плода, но хирурги смогли сохранить беременность и яичник пациентки.
  • После операции состояние пациентки и плода остается стабильным, женщина готовится к выписке.
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Врачи перинатального центра в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у женщины и при этом сумели сохранить ее беременность, сообщили в региональном минздраве.
По информации министерства, в перинатальный центр республики поступила беременная женщина на сроке 16 недель с диагнозом "гигантская кистома яичника". Несмотря на доброкачественный характер опухоли, ее размеры создавали серьезную угрозу для пациентки и плода. Опухоль сдавливала растущую матку и препятствовала нормальному развитию ребенка, при этом была тенденция к дальнейшему увеличению новообразования.
После комплексной диагностики врачи решили провести операцию, главной задачей хирургов было не только удаление патологического образования, но и максимальное сохранение репродуктивных структур пациентки и беременности.
"В ходе высокоточной операции хирурги удалили кистому с содержимым объемом 3 литра, при этом удалось сохранить сам яичник. Сразу после вмешательства выполнено контрольное ультразвуковое исследование, подтвердившее стабильное состояние плода и матки. В послеоперационном периоде состояние пациентки и плода оставалось стабильным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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