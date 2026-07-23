Терапевт рассказала, как бросить курить

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Екатерина Шитова посоветовала изменить привычные ритуалы, например, маршрут до работы или перерывы без сигареты, чтобы бросить курить.

При острой тяге к курению можно использовать правило пяти минут или пить воду, также помогают дыхательные упражнения и короткая прогулка.

Важно выбрать конкретную дату отказа от курения, сообщить о решении близким и оценить свою психологическую готовность по шкале от нуля до 10.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Изменение привычных ритуалов, например, маршрута до работы или перерывов без сигареты, помогает бросить курить, а при острой тяге можно использовать правило пяти минут или воду, посоветовала ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Шитова.

"Желательно изменить привычные ритуалы: другой маршрут до работы, кофе без "перекура", перерывы заполнять короткой прогулкой или дыхательными упражнениями. При острой тяге помогают правило "подождать пять минут", медленное питье воды, жвачка, быстрая ходьба", - сказала Шитова NEWS.ru.

По словам врача, важно также четко выбрать конкретную дату отказа от курения - "день Х" - в ближайшие две-четыре недели и сообщить о решении близким, а также выписать личные причины бросить курить и держать этот список под рукой.

Кроме того, терапевт порекомендовала оценить свою психологическую готовность по шкале от нуля до 10 и заранее продумать, как справляться со страхами, например, набором веса, раздражительностью или чувством, что без сигареты не расслабиться.

За несколько дней до отказа стоит убрать сигареты, зажигалки и пепельницы, не держать запас, добавила Шитова. Для работы с привычками можно использовать имитацию курения через трубочки, подчеркнула врач.