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Терапевт рассказала, как бросить курить - РИА Новости, 23.07.2026
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17:57 23.07.2026
Терапевт рассказала, как бросить курить

Терапевт Шитова посоветовала изменить привычные ритуалы для отказа от курения

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗнак "Курение запрещено" в Москве
Знак Курение запрещено в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Екатерина Шитова посоветовала изменить привычные ритуалы, например, маршрут до работы или перерывы без сигареты, чтобы бросить курить.
  • При острой тяге к курению можно использовать правило пяти минут или пить воду, также помогают дыхательные упражнения и короткая прогулка.
  • Важно выбрать конкретную дату отказа от курения, сообщить о решении близким и оценить свою психологическую готовность по шкале от нуля до 10.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Изменение привычных ритуалов, например, маршрута до работы или перерывов без сигареты, помогает бросить курить, а при острой тяге можно использовать правило пяти минут или воду, посоветовала ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК Екатерина Шитова.
"Желательно изменить привычные ритуалы: другой маршрут до работы, кофе без "перекура", перерывы заполнять короткой прогулкой или дыхательными упражнениями. При острой тяге помогают правило "подождать пять минут", медленное питье воды, жвачка, быстрая ходьба", - сказала Шитова NEWS.ru.
По словам врача, важно также четко выбрать конкретную дату отказа от курения - "день Х" - в ближайшие две-четыре недели и сообщить о решении близким, а также выписать личные причины бросить курить и держать этот список под рукой.
Кроме того, терапевт порекомендовала оценить свою психологическую готовность по шкале от нуля до 10 и заранее продумать, как справляться со страхами, например, набором веса, раздражительностью или чувством, что без сигареты не расслабиться.
За несколько дней до отказа стоит убрать сигареты, зажигалки и пепельницы, не держать запас, добавила Шитова. Для работы с привычками можно использовать имитацию курения через трубочки, подчеркнула врач.
Шитова отметила, что не стоит пренебрегать внешней поддержкой: консультации специалистов, группы, телефонные и онлайн-службы статистически повышают шансы на длительный отказ.
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