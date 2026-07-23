Хуситы предупредили о "высокой цене" за сотрудничество с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра иностранных дел движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Вахид Абу Рас предупредил о «высокой цене» для сторон, которые будут сотрудничать с Саудовской Аравией в обход запрета хуситов на судоходство из портов королевства.

Абу Рас заявил, что власти на севере Йемена проводят политику по принципу «блокада за блокаду» против Саудовской Аравии, что соответствует международным нормам и законам.

Хуситы заявили о нанесении ударов по саудовским судам в Красном море, которые нарушили их запрет на судоходство, а саудовские власти подтвердили нападение на танкер Encelia, в результате которого возник пожар, но никто не пострадал.

ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Вахид Абу Рас предупредил о "высокой цене" для любой стороны за сотрудничество с Саудовской Аравией в обход запрета хуситов на судоходство из портов королевства.

"Любая сторона, которая сотрудничает с королевством, заплатит высокую цену", - сказал он йеменскому агентству новостей Saba, призвав все страны потребовать от своих компаний избегать саудовских портов до дальнейшего уведомления.

При этом он заявил, что это предупреждение снимает с движения ответственность в случае каких-либо инцидентов.

По его утверждению, власти на севере Йемена проводят политику по принципу "блокада за блокаду" против Саудовской Аравии , что соответствует международным нормам и законам.

"Снятие блокады Эр-Риядом в отношении Йемена является единственным выходом для прекращения эскалации", - добавил Абу Рас.