Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 345 военных и военную технику.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 345 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Волчанское, Гавриловка Днепропетровской области, Зарница, Любицкое, Никольское и Общее Запорожской области.
"Противник потерял до 345 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18