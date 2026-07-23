Рейтинг@Mail.ru
Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 23.07.2026
Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым

РИА Новости: Рубио отказался отвечать на вопросы перед встречей с Лавровым

© REUTERS / Brendan SmialowskiМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле.
  • Переговоры в Маниле проходят на полях мероприятий АСЕАН и являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле, передает корреспондент РИА Новости.
Глава госдепа проигнорировал вопрос о том, спросит ли он Лаврова о якобы содействии России Ирану в конфликте Тегерана с Соединенными Штатами.
Переговоры в Маниле проходят на полях мероприятий АСЕАН и являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Посол США в Индии принимает участие во встрече Лаврова и Рубио
07:16
 
В миреРоссияИранТегеран (город)Марко РубиоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала