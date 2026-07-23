Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым

МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры в Маниле проходят на полях мероприятий АСЕАН и являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.