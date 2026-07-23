Володин заявил, что ситуация с топливом меняется на глазах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с обеспеченностью регионов России горюче-смазочными материалами улучшается: начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям.
- Отменяются более жесткие нормы, увеличиваются лимиты на поставки топлива.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с обеспеченностью регионов России горюче-смазочными материалами "меняется на глазах", где-то начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям, кроме того, отменяются более жесткие нормы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Еще раз хочется сказать, вот, помните, мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами. Ситуация меняется на глазах в регионах. Мы через обратную связь видим - начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы это преодолеть. По его словам, ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество.
"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - добавил председатель Госдумы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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