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Володин заявил, что ситуация с топливом меняется на глазах - РИА Новости, 23.07.2026
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14:14 23.07.2026
Володин заявил, что ситуация с топливом меняется на глазах

Володин заявил об изменении ситуации с обеспечением регионов топливом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с обеспеченностью регионов России горюче-смазочными материалами улучшается: начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям.
  • Отменяются более жесткие нормы, увеличиваются лимиты на поставки топлива.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация с обеспеченностью регионов России горюче-смазочными материалами "меняется на глазах", где-то начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям, кроме того, отменяются более жесткие нормы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Еще раз хочется сказать, вот, помните, мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами. Ситуация меняется на глазах в регионах. Мы через обратную связь видим - начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы это преодолеть. По его словам, ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество.
"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - добавил председатель Госдумы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Как Россия накачивает себя топливом
15 июля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинАлександр НовакГосдума РФТопливо
 
 
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