Володин заявил, что ситуация с топливом меняется на глазах

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"Еще раз хочется сказать, вот, помните, мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами. Ситуация меняется на глазах в регионах. Мы через обратную связь видим - начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.