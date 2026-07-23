Российские военные поразили цеха производства и места хранения дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиация и артиллерия ВС России поразили цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности противника.
- Также ударам подверглись объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18