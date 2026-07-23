Установки приложений VK на Android подскочили более чем в полтора раза

Краткий пересказ от РИА ИИ Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли более чем в 1,5 раза с 16 по 19 июля.

С 3 июня веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, установили более 7 миллионов человек на iOS.

Все сервисы VK пропали из App Store в июне, а 16 июля приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли более чем в 1,5 раза c 16 по 19 июля, а веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, за тот же период установили более 7 миллионов человек на iOS, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.

В июне все сервисы VK пропали из App Store. А 16 июля все приложения VK, а также "Макс" исчезли из Google Plaу.

"Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли с 16 по 19 июля более чем в 1,5 раза относительно предыдущей недели. Что касается Apple - с 3 июня веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, уже установили более 7 миллионов человек", - сообщили в VK.

Там отметили, что сервисами VK пользуется более 95% пользователей рунета. Приложения, установленные на устройствах пользователей, продолжают полноценно работать.

В свою очередь в RuStore РИА Новости рассказали, что пользователи скачали приложения из RuStore более 3 миллиардов раз по итогам первого полугодия 2026 года. В список самых скачиваемых приложений вошли "Сбербанк Онлайн", "Макс", Ozon, "Авито" и "ВКонтакте".