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Установки приложений VK на Android подскочили более чем в полтора раза - РИА Новости, 23.07.2026
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11:04 23.07.2026
Установки приложений VK на Android подскочили более чем в полтора раза

Установки VK через RuStore и другие магазины для Android выросли в полтора раза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли более чем в 1,5 раза с 16 по 19 июля.
  • С 3 июня веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, установили более 7 миллионов человек на iOS.
  • Все сервисы VK пропали из App Store в июне, а 16 июля приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли более чем в 1,5 раза c 16 по 19 июля, а веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, за тот же период установили более 7 миллионов человек на iOS, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
В июне все сервисы VK пропали из App Store. А 16 июля все приложения VK, а также "Макс" исчезли из Google Plaу.
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"Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android выросли с 16 по 19 июля более чем в 1,5 раза относительно предыдущей недели. Что касается Apple - с 3 июня веб-версию "Макс", которая помогает вернуть уведомления на iPhone, уже установили более 7 миллионов человек", - сообщили в VK.
Там отметили, что сервисами VK пользуется более 95% пользователей рунета. Приложения, установленные на устройствах пользователей, продолжают полноценно работать.
В свою очередь в RuStore РИА Новости рассказали, что пользователи скачали приложения из RuStore более 3 миллиардов раз по итогам первого полугодия 2026 года. В список самых скачиваемых приложений вошли "Сбербанк Онлайн", "Макс", Ozon, "Авито" и "ВКонтакте".
Газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу RuStore ранее в четверг писала, что число загрузок приложений "ВКонтакте", "Макс" и "VK видео" из российского магазина RuStore на прошлой неделе, с 13 по 19 июля, в среднем выросло на 50% в сравнении с предыдущей - 6-12 июля. А число поисковых запросов о продуктах VK в этом магазине выросло в 1,5 раза.
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