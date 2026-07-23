Посольство Франции рассказало, какие визы чаще всего дает россиянам

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Французское посольство в Москве поделилось с РИА Новости тем, какие визы чаще всего выдает россиянам.

"Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз, это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях", - уточнили в дипмиссии.