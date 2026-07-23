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Посольство Франции рассказало, какие визы чаще всего дает россиянам - РИА Новости, 23.07.2026
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07:34 23.07.2026
Посольство Франции рассказало, какие визы чаще всего дает россиянам

РИА Новости: посольство Франции чаще всего дает россиянам краткосрочные визы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французское посольство в Москве продолжает выдавать россиянам Шенгенские визы.
  • Наиболее часто выдаваемые визы относятся к категории краткосрочных, в основном для туристических поездок.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Французское посольство в Москве поделилось с РИА Новости тем, какие визы чаще всего выдает россиянам.
Комментируя текущую ситуацию, там подчеркнули, что французская сторона продолжает выдавать Шенгенские визы российским гражданам.
"Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз, это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях", - уточнили в дипмиссии.
Говоря о недавно обнародованном Лондоном решении ввести электронные визы, в посольстве Франции заметили, что пока не рассматривают вопрос о замене бумажных виз на электронные.
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