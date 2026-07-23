Посольство Франции рассказало, какие визы чаще всего дает россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французское посольство в Москве продолжает выдавать россиянам Шенгенские визы.
- Наиболее часто выдаваемые визы относятся к категории краткосрочных, в основном для туристических поездок.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Французское посольство в Москве поделилось с РИА Новости тем, какие визы чаще всего выдает россиянам.
Комментируя текущую ситуацию, там подчеркнули, что французская сторона продолжает выдавать Шенгенские визы российским гражданам.
"Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз, это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях", - уточнили в дипмиссии.